Kada vožnja postane misija: Startao humanitarni “PROJEKT - 120 Bradata Vožnja Extreme”

Danas je u prostoru „Plana B“ predstavljeno nešto puno veće od motociklizma, mehanike i brojki.

Predstavljen je projekt koji spaja hrabrost, humanost i zajedništvo – “PROJEKT 120 - BRADATA VOŽNJA EXTREME”, humanitarna inicijativa u sklopu Bradate aukcije, posvećena prikupljanju sredstava za Županijsku ligu protiv raka.

Predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija, Željan Rakela, čovjek koji je proputovao svijet, danas je još jednom pokazao da najveće putovanje ne mjeri kilometrima, nego dobrotom.

Bumblebee – motor s misijom

Rakela je okupljenima predstavio posebno pripremljeni BMW K 1600 Bumblebee – motocikl koji će u sljedećih godinu dana prijeći 120.000 kilometara, kako bi se prikupilo 120.000 € za borbu protiv raka. Na motoru su urađene brojne modifikacije, prilagođene ekstremnim uvjetima vožnje, a svaki detalj na njemu nosi jasnu poruku: ovo nije obična avantura – ovo je misija života.

Iako službeni start kreće sutra, Rakela je već odvozio preko 4.000 probnih kilometara te prikupio više od 20.000 € donacija – dokaz koliko je projekt već sada dotaknuo srca ljudi.

Start iz Splita – kolona nade

Sutra u 12:00 sati, s parkinga nasuprot Onkologije KBC-a Firule, Rakela kreće na službeni početak svoje jednogodišnje humanitarne vožnje. Uz njega će stati splitski motoristi, a potom i kolege iz Šibenika i Zadra – kao znak podrške Bradatoj aukciji i hrabrim ljudima koji se svakodnevno bore protiv ove teške bolesti.

“Ovo vozi čovjek, ne motor”

Rakela je naglasio kako je ovo izazov koji ne testira samo snagu stroja, nego i izdržljivost čovjeka. No, za svaki slučaj, spremna su i dva rezervna motora:

• legendarni BMW GSA s više od 430.000 km,

• te Honda X-ADV s više od 45.000 km.

Ali najveći motor ove misije ipak je – ljudska dobrota.

Donatori svih profila – od poslovnjaka do tete iz vrtića

Projekt je privukao ljude iz svih društvenih slojeva. Rakela je izdvojio i posebno emotivnu priču o djelatnici vrtića koja je poželjela donirati 1.000 € kako bi stekla pravo potpisa na motor. Budući da sve nije mogla odjednom, pitala je može li uplaćivati 100 € mjesečno.

Rakela joj je ponudio da se odmah potpiše, no ona je to odbila:

“Ne, potpisat ću se tek kada isplatim svoja 1.000 € u cijelosti.”

U toj rečenici stalo je toliko ponosa, poštenja i ljubavi – da je dirnula sve prisutne.

Zahvalnice i podrška moto zajednice

Uručene su i plakete zahvalnice donatorima koji su već uplatili 1.000 € za Županijsku ligu. Potpisivanje na Rakelin motor postalo je simbol zajedništva i motivacije. Među donatorima istaknuo se i MK Fjaka, koji je donacijom većom od 365 € ostvario pravo da postavio naljepnicu svog moto kluba na Bumblebeeov kufer.

Zahvala partnerima – stupovima ovog projekta

Rakela je posebno zahvalio i svojim dugogodišnjim partnerima, koji ga prate već dugi niz godina u svim njegovim projektima i bez kojih bi, kako je naglasio, realizacija ovako zahtjevne misije bila znatno teža:

• NOVEMA NOVA

• PIRELLI

• BILIĆ-ERIĆ SECURITY

• TIFON

• BMW MK DALMACIJA

• ROTARY KLUB SPLIT PLUS

• PLAN B

Njihova podrška, istaknuo je, nije samo logistička – ona je moralna i emotivna, i čini okosnicu cijelog projekta.

Zajedno možemo više – vidimo se na startu!

Još jednom pozivamo sve građane, motoriste, humanitarce i sve ljude dobrog srca:

Dođite sutra u 12:00 sati ispred KBC-a Firule i budite dio početka jedne velike, plemenite i nezaboravne priče.

Sutrašnja rute je SPLIT - ŠIBENIK - ZADAR gdje će splitski motoristi podržati zadarsku bradatu aukciju.

Neka ovaj projekt bude dokaz da zajednica uvijek može više.

Neka svaki kilometar bude korak bliže pobjedi nad rakom.

Ovdje možete donirati; https://bradata-aukcija.com/bradonja/doniraj-kilometre/