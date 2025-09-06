Kada ni treća nije sreća: Ono što se dogodilo hrvatskom prvaku brdskih auto utrka vjerojatno se ne pamti, ali Splićanin ne odustaje

Splićanin Jurica Jure Ivanović ime je koje se posljednjih godina sve češće spominje u svijetu brdskih auto utrka. Vozač iz Auto Kluba Skradin nastupa u grupi Povijesnih vozila za volanom svoje Opel Corse, a prošle je sezone briljirao i osvojio titulu državnog prvaka u svojoj grupi. Time nije samo okrunio sebe, već je uz pomoć kolega i cijeli klub odveo na pobjedničko postolje. Nova sezona donijela je nastavak uspješnog niza, a cilj je jasan – obraniti naslov i ponovno potvrditi dominaciju.

Staza u Ilirskoj Bistrici donijela glavobolje

Sezona ove godine broji osam utrka, od čega su dvije izvan Hrvatske – u Cazinu (BiH) i u Ilirskoj Bistrici (Slovenija). Sve je išlo po planu dok Jure sa svojom Corsom nije stigao upravo u Sloveniju. Već na samom početku vikenda motor je počeo „čudno“ zvučati, a pregled koji je obavio s kolegom pokazao je ono najgore – motor je gotov. Činilo se da ima vremena za popravak, ali trebalo je otići do Zagreba po drugi motor, skinuti stari, ugraditi novi i sve to završiti prije starta. No, organizacija i timski duh bili su na razini, pa je do pet sati ujutro Corsa ponovno bila spremna za stazu.

Drugi motor nije izdržao ni trening

Unatoč ogromnom trudu, Juru nije dočekala nagrada. Na prvom treningu novi motor otkazuje poslušnost i Corsa ponovno staje. Odustajanje nije bila opcija, pa ekipa u boxu odmah skida i drugi motor dok se treći organizira da stigne autobusom iz Splita preko Rijeke. U večernjim satima motor je preuzet, a uz još jednu neprospavanu noć, mehaničari su do tri ujutro uspjeli dovršiti novu ugradnju. Sve je upućivalo da bi nedjelja mogla donijeti olakšanje i da će treća sreća napokon biti prava.

Treći motor, treći peh

Nedjelja, dan utrke. Jure starta, Corsa ide, sve izgleda u redu. No, nakon svega nekoliko stotina metara – ista priča. Treći motor popušta i vozaču iz Skradina preostaje samo parkirati vozilo pokraj staze te bodriti kolege. Bodovi su izgubljeni, a za aktualnog prvaka utrka završava prije nego je zapravo i započela. Umjesto natjecanja, vikend se pretvorio u test izdržljivosti, organizacije i timske povezanosti.

Pogled prema Buzetu i nastavku prvenstva

Sljedeća stanica je Buzet i do tada Opel Corsa mora biti spremna za nove izazove. Jurini kolege odmah su se uhvatili posla i već rastavljaju motor kako bi ga temeljito složili. Nema sumnje da će ovoga puta biti dodatno oprezni, jer su iskustvo i znanje najbolja garancija da se ovakva drama više neće ponoviti. U autosportu, kažu znalci, nema podjela po klasama, klubovima ni regijama – svi su jedno, a timski duh najviše dolazi do izražaja kad je najteže. Zato za Juru i njegovu ekipu nema odustajanja. Vozač vozi za sebe, klub i svoje prijatelje, a neprospavane noći na stazi postaju priče koje ostaju zauvijek.