Kad se Žalac mora javiti na izdržavanje kazne?

Bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, osuđenoj na dvije godine zatvora u aferi Softver, odbijena je molba za odgodu odlaska na izdržavanje kazne.

Žalac se trebala javiti u zatvor 6. listopada, no zatražila je odgodu od mjesec dana zbog, kako je navela, poslovnih obveza. Sudac istrage njezin je zahtjev odbio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ne postoji datum"

O odluci će, nakon što se uruči Žalac i njezinim odvjetnicima, odlučivati izvanraspravno vijeće Županijskog suda. Tada će biti poznato kada će bivša ministrica morati započeti s izdržavanjem kazne.

"Ovisi o odluci izvanraspravnog vijeća kakva će ta odluka biti. Ukoliko bi ta odluka bila odbijajuća, u toj situaciji sudac izvršenja ponovno donosi odluku, odnosno dopisom obavještava osobu kada se dužna javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Ne postoji datum kad se ona mora javiti radi izdržavanja kazne zatvora", izjavio je sudac Goran Miličević, glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru, prenosi HRT.