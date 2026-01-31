Kad se sa bijelim brodom vraćaš u splitsku luku...

Galerija fotografija snimljenih s trajekta koji uplovljava u Split svjedoči o rijetko viđenoj živosti u gradskoj luci za ovo doba godine. Umjesto uobičajenog zimskog ritma, splitska riva i pristanište više podsjećaju na rano proljeće nego na kraj siječnja.

Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme potaknulo je mnoge da iskoriste zadnji vikend u mjesecu za šetnju, putovanja i boravak na otvorenom. Putnici su strpljivo čekali ukrcaj, turisti su fotografirali panoramu grada, dok su Splićani uživali u suncu i kavi uz more.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovakvi prizori potvrđuju da Split, čak i usred zime, zadržava svoj mediteranski duh. Kada se spoje dobro vrijeme i slobodni dani, gradska luka ponovno postaje središte susreta, kretanja i života – baš onako kako je Splićani i njihovi gosti najviše vole.