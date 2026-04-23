Kad se male ruke slože: Dominisova ulica zasjala zajedništvom

Kad se male ruke slože - sve se može, mogao bi biti moto današnje radne akcije u Dominisovoj ulici u Splitu. Naime, vrijedne ruke mališana iz Osnovne škole Dobri i stanari spomenute ulice udružili su se u akciji ukrašavanja i uljepšavanja svoje ulice.

Djeca od prvog do četvrtog razreda uz pomoć učiteljica i stanara zasadila su cvijeće, koje su stanari kupili kako bi uljepšali ulicu. Kvartovski kafić D16 častio je vrijedne volontere sokovima i kavom, a ostatak stanara okupio se kako bi dovršio akciju, a istu zaokružio gradelama i dobrim društvom.