Kad će ta Lećevica više? Evo, nešto se ovih dana pokrenulo. Pogledajte o čemu se radi

Karepovac posljednjih dana opet smrdi. Nije uvijek tako, nekad ga se osjeti, nekad ne, uglavnom u kvartovima bliže odlagalištu otpada Splićana, ali i stanovnika okolnih općina. Daleko je to od onoga kako se ćutilo smrad za vrijeme sanacije, ali dovoljno da vam se smuči život. I da se još jednom zapitate – pa dobro, kad će ta Lećevica?! A trebali smo je već imati, gotovu i u pogonu. Sada kažu da će biti do 2028. godine. A Karepovac bi trebao u „mirovinu“ krajem ove. Pitanje je - što u međuvremenu?

"Lećevica je zamišljena kao centar za gospodarenje otpadom plus šest pretovarnih stanica. Od toga su tri pretovarne stanice u izgradnji, ostao je Split, Hvar i Vis. U izgradnji su Brač, Sinj i Imotski. Imotski je već u fazi probnog rada. Prva faza Lećevice već je dovršena. Prije neki dan bila je svečana dodjela 70 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a prethodno je dodijeljeno 8.9 milijuna eura. To je za drugu fazu izgradnje Lećevice. Najkonkretnije, očekujem objavu početka nabave za radove za drugu fazu do Nove godine. Nakon toga, molim Boga da ne bude previše rokova potencijalnih izvođača, da ne produžuju rokove za upite i odgovore za pitanja, da u najkraćem mogućem roku odaberemo izvođača i krenemo s gradnjom. Optimistično gledajući bio bih zadovoljan kad bi do 1.7. izabrali izvođača, što bi uključivalo rok gradnje od 18 mjeseci, a početak rada bi bio krajem 2027., u prvom kvartalu 2028. godine", kazao je u studiju Dalmacije Danas dožupan Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić krajem prošle godine. I čini se da se najavljeni scenarij počeo odvijati, nešto se pokrenulo. Samo da se ništa ne zakomplicira. Doduše, Šošić je, ako pažljivo čitate, najavio početak nabave za radove do Nove godine, ali evo to se ipak malo prolongiralo – do veljače. Kao uostalom sve oko Lećevice.

Upitali smo odgovorne u RCČO Lećevica što obuhvaća predmet ove nabave, je li osigurano cjelokupno financiranje, kada se očekuje početak radova te kada se može očekivati početak rada Lećevice. Jako iscrpno su nam odgovorili. Pročitajte u nastavku.

„U cilju osiguranja sredstava za sufinanciranje 2. faze realizacije projekta u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) u proteklom razdoblju revidirana je Studija izvedivosti s CBA analizom i Aplikacijskim obrascem temeljem smjernica novog financijskog okvira 2021.-2027. izdanima od JASPERS-a, ishođen je JASPERS Action Completion Note i izvršena projektna prijava. Po pregledu predmetne dokumentacije, dana 9.10.2025. godine ishođen je IQR Report – odobrenje o spremnosti projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji i šest pretovarnih stanica.

Također, za zahvat Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš započet 30.11.2023. godine te je dana 20.08.2025. godine ishođeno pozitivno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o uvjetima zaštite okoliša", stoji u odgovoru.

Financiranje

"U svrhu osiguranja sredstava za projekt dana 16.10.2025. godine Vlada RH donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. kojom su određene stope sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta CGO u SDŽ – 2. faza, i to: 65,1788616% EU sredstva, nacionalna sredstva MZOZT i FZOEU u jednakim omjerima od po 9,9105692% prihvatljivih troškova projekta i 15 % sredstva Korisnika (SDŽ).

Po ishođenom IQR mišljenju i odobrenju dokumentacije od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, projekt pod nazivom Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – faza 2 prijavljen je u sklopu postupka dodjele bespovratnih sredstava – izravne dodjele za faziranje Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – faza 2 (kod poziva: PK.3.6.05) pokrenutog u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027, Specifičnog cilja RSC2.6. Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo. Slijedom navedenoga, dana 02.12.2025. godine Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je Odluku o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – faza 2“, kod projekta: PK.3.6.05.0001 te je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Faza 2 (Broj Ugovora: PK.3.6.05.0001) od dana 17.12.2025. godine između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (Posredničko tijelo razine 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) i RCČO/Korisnika bespovratnih sredstava, kao i Ugovor o financiranju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – faza 2 između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i RCČO/Korisnik sredstava od 17.12.2025. godine", stoji dalje u odgovoru.

Tri pretovarne stanice

"Također, po izvršenoj projektnoj prijavi od dana 14.01.2025. godine za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd radi nastavka sufinanciranja u okviru programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), referentni broj: NPOO.C1.3.R2.I1.06.0007, dana 04.11.2025. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Provedbeno tijelo zaduženo za postupak dodjele izdalo je Obavijest o završetku 2. faze postupka dodjele u kojoj je projektni prijedlog ocijenjen prihvatljivim tj. da ispunjava sve kriterije za sufinanciranje EU sredstvima. Nastavno na navedeno, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je Odluku o financiranju za projektni prijedlog „Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd“ (kod Projekta: NPOO.C1.3.R2-I1.06.0007) te je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd (NPOO.C1.3.R2.I1.06.0007) od dana 18.12.2025. godine između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (Tijelo nadležno za komponentu C1. Gospodarstvo), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Provedbeno tijelo) i RCČO/Korisnika bespovratnih sredstava.

Za predmet nabave Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 2. faza realizacije, krajem 2025. godine započeo je postupak prethodnog savjetovanja odnosno isti je proveden u razdoblju od 29.12.2025. godine do 14.01.2026. godine te u razdoblju od 21.01.2026. godine do 28.01.2026. godine. Dana 04.02.2026. godine za navedeni predmet nabave objavljena je Obavijest o nadmetanju.

2. faza realizacije Projekta obuhvaća projektiranje i građenje CGO u SDŽ (projektiranje i izgradnju postrojenja za mehaničku obradu otpada, postrojenja za biološku obradu otpada, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), internih trafostanica za mehaničku i biološku obradu otpada i dr.), građenje preostale 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, stručni nadzor građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, nabavu pokretne opreme za CGO i 6 PS", kažu nam dalje.

Rad u punom kapacitetu

Na koncu, odabir izvođača radova očekuje se sredinom godine, a rad Lećevice u punom kapacitetu u 2028. godini.

"Odabir izvođača očekuje se sredinom ove godine i to po završetku gore navedene javne nabave, a rad CGO u svom punom kapacitetu planira se za 2028. godinu. Tako kažu, a mi se nadamo da će ovoga puta zaista tako i biti.

Svi dionici gospodarenja otpadom na razini Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gradovima i općinama sa svojim komunalnim društvima čine ključne korake kako bi se stopa odvajanja otpada podigla te samim time produžio vijek postojećih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije.“