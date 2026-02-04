Ima li novosti oko Karepovca? Evo što o tome kaže splitski gradonačelnik

Godišnje se na Karepovcu odloži oko 110.000 tona otpada, od toga pola odlaže Split, a pola ostale jedinice lokalne samouprave. Sada se traži način da te općine i gradovi koji dovoze otpad na Karepovac pronađu neko rješenje jer se procjenjuje da je životni vijek Karepovca - do kraja godine. A Lećevica nije gotova.

"Već smo održali određene sastanke sa gradovima i općinama koji gravitiraju Karepovcu. Idući tjedan ćemo se opet sastati, imamo određene prijedloge i radimo na tome da se ne suočimo sa trenutkom da nema mjesta za odlaganje, da se pravovremeno djeluje. Uvjeren sam u rješenje tog problema i mislim da je ključna primarna selekcija, odvajanje otpada i da na tome grad Split itekako treba raditi, ali i svi ostali gradovi i općine. Nažalost, imate gradove i općine koji imaju minimalnu stopu razdvajanja otpada, a to zapravo povećava odlaganje na samom Karepovcu. Svakako, Grad Split čini sve kako bi se izbjegli mogući problemi", kazao nam je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Nekakav okvirni datum do kada bi okolni gradovi mogli dovoziti svoj otpad na Karepovac još se ne zna.

"Na tome radimo, razgovaramo, čim budemo imali zaključke, javnost ćemo izvijestiti. Aktivno se radi na tome", zaključio je Šuta.