Kad će Split dobiti pročišćivač vode?

„Danas sam u Splitu, u Hrvatskoj. Ukratko, Afrika sa strujom“, napisao je prije osam godina nigerijski poduzetnik Sim Shagaya, osnivač kompanije Konga.com koji se našao i na Forbesovoj listi 10 najmoćnijih ljudi u Africi, prilikom svog posjeta Splitu.

Da danas dođe, iznenadio bi se. Posljednjih dana smo Afrika sa strujom, ali bez vode. Da, u 21. stoljeću voda u Splitu nije za piće. Umjesto da je prozirna, smeđe je boje. Ulijete je u čašu i šok doživite. A onda još veći šok u najbližoj trgovini – nema je ni za kupit.

Svaka malo veća kiša donese probleme građanima Splita. Jadro se toliko zamuti da voda nije ni za šta. Idete oprati kosu, u odvod vam se slijeva smeđa tekućina. Kao da kosu niste oprali godinama pa vam izlazi sva prljavština. Što s odjećom? Oprati je u perilici ili ne? Ima li uopće koristi prati je?! Ajde dobro, nećemo robu nositi na pranje na neki čisti izvor, pričekat ćemo s tim, šta ima veze ako se nakupi pet mašina robe u košari?! Ali za piće nam je potrebna. Srećom, tu je uvijek spreman ViK sa svojim cisternama koje „šetaju“ po gradu. Samo nas zanima, ako je voda sa Jadra tako prljava, gdje naliju te cisterne s čistom vodom?

„Obavještavamo potrošače da rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti“, i danas su izvijestili javnost iz ViK-a. Dodaju i da je „voda kemijski i mikrobiološki ispravna“. Baš lijepo da je ispravna, ali i dalje je smeđe boje…

A što je s famoznim pročišćivačem? Još prije godinu dana svečano je potpisan Ugovor o izvođenju javnih radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode Jadro.

„Vodovod i kanalizacija Split kreće u gradnju velikog infrastrukturnog objekta - pročišćivač pitke vode na izvorištu rijeke Jadro kojom se napaja više od 250 tisuća stanovnika šireg splitskog područja. Vrijednost ove strateške investicije je 41.065.028,81 eura s PDV-om, a ugovor su na prigodnoj svečanosti danas u Splitu potpisali Nedim Zuhrić, ovlašteni predstavnik STRABAG AG Austria i Rudolf Edlinger, izvršni direktor Aqua Engeneering GMBH Austria u svojstvu izvođača radova te Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije Split u ime naručitelja.

Prema najavi, pročišćivač bi trebao biti završen i početi s probnim radom za dvije godine, a zadovoljavat će sve europske standarde i zakonske parametre kvalitete vode koji se mijenjaju, odnosno postrožavaju iz godine u godinu uz obvezu obavještavanja javnosti o stupnju kemijskih karakteristika pitke vode“, objavio je Grad Split prije malo više od godinu dana.

Po gore navedenom bi se dalo zaključiti da ćemo za, pazite sad, godinu dana imati čistu vodu nakon malo veće kiše. Zanimljivo je da je tek prije mjesec dana (ajde koji dan više) predan uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Kojom brzinom kod nas sve ide, čini se da ćemo na čistu pitku vodu ipak još neko vrijeme pričekati. Za to vrijeme, Kinezi za tjedan dana izgrade bolnicu, a Nizozemci u svega tri dana tunel ispod autoceste…