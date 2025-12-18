Kad će Lećevica? Sučeljavamo Antu Šošića i Jakova Prkića, ove subote u Dalmacija Danas DUELU

Ove subote u studio Dalmacije Danas stižu splitsko-dalatinski dožupan Ante Šošić (HDZ) i splitski gradski vijećnik Jakov Prkić (Direkt).

Naši gosti sučelit će se u četvrtom Dalmacija Danas DUELU na temu Regionalnog centra čistog otpada - Lećevica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt Centra u Lećevici već dva desetljeća simbolizira kronično kašnjenje sustava gospodarenja otpadom, s prvim rokovima koji su probijeni još prije više od deset godina. Posljednjih mjeseci ponovno se potvrđuje da je glavni razlog zastoja bila dugotrajna i zahtjevna procedura procjene utjecaja na okoliš, koja je sada napokon završena. Upravo je objava tog rješenja danas donijela prve konkretnije dobre vijesti, jer se najavljuje skori početak nove faze radova i osigurana su značajna europska sredstva. Unatoč tome, opravdani optimizam prate sumnje javnosti, budući da su slična obećanja o „brzom početku“ već više puta izostala u praksi.

Paralelno s tim, stanje na splitskom odlagalištu Karepovac postaje sve kritičnije jer mu se kapaciteti približavaju krajnjoj granici. Iako se zatvaranje Karepovca najavljuje kao neminovno, sve je izglednije da će se taj rok morati odgoditi zbog vremenskog jaza do pune funkcionalnosti Lećevice. Time se potvrđuje dugogodišnji problem neusklađenosti između regionalnih centara i postojećih odlagališta u velikim gradovima. Posljednjih mjeseci u javnom prostoru sve se češće govori o privremenim rješenjima, poput proširenja i sanacije postojećih kazeta ili preusmjeravanja otpada na druge lokacije.

Takav pristup, iako nužan kratkoročno, dodatno naglašava koliko je sustav ranjiv bez završenog centralnog projekta. Lećevica tako ostaje ključna točka bez koje se ne može zatvoriti Karepovac, ali i podsjetnik na cijenu dugogodišnjih odgoda.