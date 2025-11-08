Jutarnji ritual pokrenuo međunarodnu raspravu: "Osjećam se kao da ludim, nikad u životu nisam čula za to"

Postoje vijesti koje jednostavno šokiraju svijet, a da pritom ne uključuju nikakve političke skandale ili izlete u svemir. Jedna od njih upravo dolazi iz Australije i tiče se - jutarnjih rutina, točnije pidžama. Da, dobro ste pročitali. Što radite sa svojom pidžamom nakon nošenja možda se čini trivijalnim, ali ispostavilo se da može izazvati pravu međunarodnu raspravu, prenosi Jutarnji.

Sve je počelo kada je američka influencerica Brett Chody, 25-godišnjakinja s više od 200.000 pratitelja na TikToku, podijelila video u kojem priznaje da je "skroz luda" jer do sada nije znala jednu prilično uobičajenu praksu. Njezina je reakcija uslijedila nakon ankete koju je proveo podcast We Met At Acme, koji vodi Lindsey Metselaar.

U svakoj epizodi Lindsey razgovara s ekspertima, terapeutima, influencerima i običnim ljudima o temama koje su ponekad tabu - ljubav, upoznavanje, vezanost, komunikacija i ranjivost. Tako je u jednoj epizodi pokrenula anketu s vrlo jednostavnim pitanjem: što radite s pidžamom nakon što je nosite? Opcije su bile: operete ju, vratite u ladicu, stavite ispod ili iza jastuka. Ispitanici su mogli odabrati i opciju "ostalo".

Brett je bila zapanjena rezultatima. Opcija "ispod jastuka" osvojila je uvjerljivo najviše glasova, što je za nju bilo potpuno nevjerojatno, prenosi The Post.

"Nikada u životu nisam čula da itko stavlja pidžamu ispod ili iza jastuka nakon nošenja", rekla je u videu te zamolila objašnjenje.

"Osjećam se kao da ludim, jer je ta opcija pobijedila. Imam toliko pitanja. Potpuno sam šokirana", dodala je.

Komentari ispod videa otkrili su zanimljiv kulturni jaz. Većina onih koji podržavaju "pidžamu ispod jastuka" dolazila je iz Australije.

"Mislila sam da je to australska stvar", "Aussie ovdje. Pidžame idu ispod jastuka", nizali su se komentari.

Pojedinci su se čak zapitali gdje bi pidžame inače išle.

"Ne mogu vjerovati da ljudi ne rade ovo?? Ima najviše smisla, gdje bi inače išle?", upitala se jedna osoba.

"Čekaj, gdje ih onda stavljaš? Zašto bi vratio pidžamu koju si već nosio u ormar?", nadovezao se drugi TikToker.

No, bilo je i skeptika koji su se složili s Brett, smatrajući da je staviti pidžamu ispod jastuka ne samo čudno nego i nehigijenski.

"Osjećam se kao da mi podmeću priču. Ovo ne može biti stvarno", napisao je jedan komentator.

"Zašto ih ne peremo?", upitao je drugi.

A je li svakodnevni običaj staviti pidžamu ispod jastuka doista nezdrav? Stručnjakinja za čišćenje Chantel Mila, poznata na društvenim mrežama kao @mama_mila_au, tvrdi da je to potpuno normalno i čak praktično, posebno za zauzete obitelji.

"Čula sam da ljudi drže pidžamu ispod jastuka i iskreno, to može biti zgodan mali trik za uštedu vremena noću, posebno s dječjim pidžamama kako bi noćna rutina bila malo brža", rekla je za news.com.au.

Ipak, dodala je kako to nije najbolja opcija za svakoga.

"Ako imate tendenciju znojenja tijekom noći, možda ćete više voljeti prati pidžamu nakon svakog nošenja. Sve se svodi na osobne preferencije, ali generalno, pranje nakon svaka dva do tri nošenja dobar je kompromis koji održava stvari svježima i higijenskima", rekla je.