Juraj Lencović i Vita Erceg prvaci Hrvatske u klasi Optimist

Juraj Lencović iz Jedriličarskog kluba Galeb iz Kostrene prvak je Hrvatske za klasu Optimist. U četiri dana i 10 jedrenja skupio je 33 negativna boda, Matteo Matković iz istog kluba 36, a Maro Uroda iz vodičkog Tijata 42. Uroda je drugim mjestom u posljednjem plovu za dva boda preskočio Davida Palinića iz kluba domaćina, Jedriličarskog kluba Split.

Među djevojkama je najbolja bila Vita Erceg iz opatijskog Optimista sa 79 bodova ispred Rite Lukarić iz crikveničkog Vala sa 117 i Vite Marinović iz splitskog Labuda sa 130 bodova.

U kategoriji do 12 godina zlatnu je medalju osvojio Jure Carević iz Jedriličarskog kluba Split sa 122 negativna boda, srebrnu Sandro Mato Car iz crikveničkog Vala sa 130, a brončanu Antonio Jelić iz splitskog Mornara sa 150 bodova.

Među djevojčicama do 12 godina slavila je Ena Mohač iz crikveničkog Vala koja je skupila 181 negativni bod. Druga je Marita Malenica iz zadarskog Uskoka s 268, a treća Nea Mikuličić iz crikveničkog Vala s 296 bodova. Ukupno je nastupilo 157 jedriličara iz 29 klubova.

"Jako smo zadovoljni kako je sve prošlo. Logistički je regata bila jako zahtjevna, s gotovo 160 jedrilica u polju, 30 trenera, 53 volontera, suci. Golem posao koji smo, sudeći po osmjesima koje vidim na licima, obavili na zadovoljstvo svih. Odradili smo svih 10 predviđenih plovova iako smo danas dugo plutali pred Čiovom. Jučer je bio granično jak vjetar, ali su malci pokazali da su jako žilavi. Bilo je suza, bilo je svega, topili su se, ali su manje-više svi stigli do cilja", izjavio je direktor regate Petar Reić i čestitao svim sudionicima, naročito osvajačima odličja.

"Osjećam se odlično i zbog rezultata i zbog sjajne organizacije prvenstva. Nije se baš lijepo boriti za zlato s prijateljem iz kluba, ali morao sam. Stvarno je bilo dobro. Imamo još ekipno prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, pa ćemo vidjeti što dalje, još ne znam koja će mi biti sljedeća klasa", iznio je svoje dojmove prvak Hrvatske Juraj Lencović. Kostrena je hrvatskom jedrenju dala svjetsku prvakinju u Laseru Tinu Mihelić (zlato je osvojila nakon dolaska u splitski Labud). Tinin suprug Dario Kliba je bivši jedriličar i glavni trener u klubu koji je u Splitu odnio dvostruku pobjedu.

"Ovo mi je zadnje državno prvenstvo u Optimistu. Cilj mi je bio da budem prva među djevojkama pa sam jako zadovoljna. Sveukupno je moglo biti bolje od 11. mjesta u ukupnom poretku. Šteta zbog posljednjeg plova u kojem sam ispustila plasman u Top 10. U klubu nas je samo dvoje, pa nemamo treninge baš često, ali puno idemo po regatama i skupljamo iskustvo. Nadam se da će mi sljedeća klasa biti dvojac, 420", kazala je prvakinja Hrvatske Vita Erceg.