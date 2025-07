Jučer je u Splitu vladala histerija za likom kojeg prati 42 milijuna ljudi. Zašto?

Split je jučer postao neočekivana pozornica za jednog od najpopularnijih svjetskih streamera – IShowSpeeda, odnosno Darrena Watkinsa JR.-a, američkog YouTube fenomena kojeg prati više od 41 milijun ljudi. Njegov boravak u gradu pod Marjanom izazvao je doslovnu pomutnju – tisuće mladih trčalo je za njim po Rivi, u Marmontovoj i po Bačvicama, mobiteli su gorjeli, a snimke uživo iz Splita u manje od 24 sata pregledane su preko 4,3 milijuna puta. Iako se starijima cijeli događaj može učiniti besmislenim, mladi itekako znaju tko je Speed – i što im on predstavlja.

Digitalna histerija u Splitu: Speed kao turistička atrakcija

Speed je u Split došao bez posebne najave, ali sa spektaklom koji se teško može režirati. Već prvi dan okupio je toliku masu obožavatelja da su prolaznici i turisti ostali zatečeni prizorom. Ipak, vrhunac njegovog posjeta bio je skok sa stijene na Žnjanu, gdje ga je dočekao splitski borac Antonio Plazibat. Speed je čak 45 minuta skupljao hrabrost za skok u more, uz navijanje stotina okupljenih, što je pretvoreno u epski trenutak na njegovom livestreamu. Potom je otišao na Poljud gdje je u dresu Hajduka pucao penale, pozirao pred kamerama i zbijao šale sa zaštitarima, sve uz tisuće pratitelja online i na terenu.

Nije izostala ni interakcija s lokalnom djecom – grlio ih je, davao autograme, odgovarao na pitanja i, naravno, neprestano vikao, skakao i glumio svoju prepoznatljivu karikiranu personu. Sve to izazvalo je oduševljenje kod tinejdžera, dok su brojni odrasli i stariji prolaznici komentirali s nerazumijevanjem, a ponekad i zgražanjem.

Skok u more, penal na Poljudu i tisuće fanova na ulicama

U samo nekoliko sati Speed je postao lokalna senzacija – djeca su preplavila društvene mreže snimkama i selfiejima s njim, a videozapisi s njegovog streama postali su viralni. Skok sa Žnjana i pucanje penala na Poljudu postali su nezaobilazni trenuci, a sve se to događalo u realnom vremenu pred očima milijuna. Turisti su s nevjericom gledali u rijeke tinejdžera koji su ga slijedili po Splitu, a stariji su se sve češće pitali – tko je ovaj momak i zašto je toliko popularan?

Generacijski jaz: Zašto mladi obožavaju influencere koji "ništa ne rade"?

To otvara važno društveno pitanje: zašto mladi danas masovno prate ljude poput Speeda, koji, barem na prvi pogled, “ništa pametno ne rade”, već se uglavnom – glupiraju? I zašto to starije generacije nipošto ne mogu prihvatiti?

Odgovor leži u potpuno različitim pogledima na svijet, zabavu i autoritet. Mladi koji prate influencere poput Speeda ne traže duboke poruke, već sirovu emociju, trenutni podražaj i osjećaj pripadnosti zajednici. Dok su nekadašnji idoli bili pjevači, sportaši ili glumci, danas to mogu biti ljudi koji su – jednostavno – dovoljno zanimljivi da ih gledaš satima. Speed je stalno u pokretu, nepredvidiv, prepun reakcija – on ne informira, on doživljava. I to je ono što njegovi gledatelji žele: biti s njim u trenutku, bez razmišljanja, bez prosudbe, samo gledati kako se netko “usuđuje” ponašati bez granica.

Zabava bez pravila ili znak društvenog sloma?

Za starije generacije, Speed je simbol problema. Oni ne razumiju kako netko može steći milijune fanova bez formalnog znanja, umijeća ili profesije. Njima je sadržaj koji Speed nudi šokantno prazan – vikanje, grimase, izazovi, skakanje u more. Sve ono što je nekoć označavalo neozbiljnost, sada se percipira kao zabava i posao. U tom nesporazumu rađa se podsmijeh, pa i prezir.

Ali mladi žive u drukčijem digitalnom krajoliku. Njihovi svjetovi oblikovani su algoritmima, streamovima i brzinom. IShowSpeed je za njih simbol slobode, zabave i novih medija, dok je za starije on personifikacija društvenog sloma i gubitka vrijednosti. Ta razlika u percepciji ne dolazi iz zloće – nego iz činjenice da svaka generacija ima svoj jezik, svoje idole i svoju logiku.

I dok jedni klikću “W stream!” i čekaju njegov sljedeći ispad uživo, drugi se pitaju – kamo ide ovaj svijet kad je dovoljna kamera, vika i upaljen Wi-Fi da bi netko bio globalna zvijezda? A istina je, kao i uvijek – negdje na pola puta između oduševljenja i šoka.