Jubilarno deseto izdanje dječjeg turnira Mali Uskok 2025. kreće ovog vikenda

Destinacija broj jedan za dječji nogomet i druženje u Dalmaciji ovoga vikenda bit će Klis, točnije tereni podno poznate kliške tvrđave, gdje će se u organizaciji nogometnog kluba Uskok održati jubilarno deseto izdanje dječjeg turnira Mali Uskok 2025.

Ovaj nogometni događaj, koji se tradicionalno održava uoči početka nove školske godine kao šlag na kraju ljeta i ljetnih praznika, na rasporedu je od petka, 5. rujna, do nedjelje, 7. rujna 2024. Okupit će dječake rođene 2015., 2016. i 2017. godine, koji će pokazati svoje nogometne vještine u prijateljskom, ali i natjecateljskom duhu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Turnir „Mali Uskok“ već je postao rasadnik mladih talenata – kroz njegova su se prošla izdanja kalili današnji poznati nogometaši poput Luke Vuškovića i Brune Durdova, a ove godine dolazi nova generacija koja sanja svoje prve velike korake na travnjaku.

No, sve se odvija u posebnom trenutku za sam klub. Uskok je ovog ljeta apsolutni hit u dalmatinskom nogometu –ulaskom u Drugu SuperSport ligu, suradnjom s Hajdukom te dolascima hajdukovih prvotimaca, među kojima je i Noa Skoko, stvoren je nikad jači val optimizma. Uskoci su novi izazov otvorili na najbolji mogući način – s dvije pobjede u prva dva kola još jednom pokazali da su pravi čuvari svoje tradicije i budućnosti dalmatinskog nogometa.

Ipak, ovaj vikend reflektori su usmjereni na najmlađe. Turnir „Mali Uskok“ nije samo prilika za pokazivanje nogometnih vještina, već i za druženje, stvaranje prijateljstava i razvoj sportskog duha. Kako se očekuje velik interes roditelja i obitelji iz Splita i okolice, domaćini iz Uskoka pripremili su bogatu ponudu hrane i pića, čime će vikend na Klisu dobiti i dodatnu toplinu prave sportske fešte.

Raspored natjecanja i sve dodatne informacije o samom turniru možete pronaći Facebook stranici kluba https://www.facebook.com/NkUskokKlis.