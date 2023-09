JUBILARNI KONCERT KLAPE SKRADINKE Jedna od najdugovječnijih ženskih klapa slavi 25. rođendan

S istim žarom s kojim su i krenule na svoje glazbeno putovanje, Skradinke su zakoračile u 25. godinu svog postojanja, a taj će jubilej proslaviti koncertom u četvrtak, 7. rujna. na skradinskom Trgu Male Gospe.

Inspirirane krajem iz kojega dolaze

"Klapa Skradinke ove godine broji 25 godina postojanja i rada. Taj jubilej obilježit ćemo slavljeničkim koncertom 7. rujna na Trgu Male Gospe u Skradinu u 20.30, a kao naše drage goste pozvale smo klapu Sv. Juraj HRM, uz isto tako drage goste iznenađenja", najavila je skradinska ženska klapa koja neiscrpnu inspiraciju pronalazi u svom Skradinu, u uvali u kojoj rijeka Krka ljubi more.

"Dakle, klapa je osnovana 1998. godine i od samih početaka s nama je naš umjetnički voditelj Ivo Mikuličin, autor mnogih naših klapskih uspješnica kao što su 'Krka stara mati' i 'Scardono moja stara'", poručile su Skradinke. Među mnogobrojnim nagradama koje su osvojile, ističe se Kristalna vaza Večernjeg lista za poseban doprinos promicanju dalmatinske klapske pjesme koja je klapi dodijeljena 2010.

"Teško je u nekoliko rečenica opisati gdje smo sve bile i pjevale ovih 25 godina, ali možemo spomenuti festivale na kojima smo više puta i nagrađivane npr. u Omišu, Kaštelima, Sinju, kao i gostovanja u Švedskoj, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, BiH", dodaju Skradinke.

Dosljedne sebi, svom zvuku i glazbenom putu

"Uz pomoć izdavačke kuće Scardona klapa je izdala zadnji CD pa je ovo prilika da se zahvalimo gosp. Branku Paiću na potpori koju nam je pružio kada god je to trebalo", dodala je klapa. U predgovoru tog albuma "Kad ti tilo opet pridam" glazbeni kritičar Zoran Ševerdija o Skradinkama je rekao: "Od prvog nastupa na Omiškom festivalu Skradinke su dosljedne svom posebnom zvuku i glazbenom putu. U intonacijama, koje preferiraju zrele ženske glasove, one pjesmom pričaju o neskrivenoj ljubavi prema rodnom kraju. Gotovo su nepogrešive u odabiru pjesama i obrada. Od izvornih napjeva do novih skladbi. Od duhovnih pjesama do obrada dalmatinskih šlagera"

Upravo takve, dosljedne sebi, Skradinke nastavljaju svoj glazbeni rad. "Danas s nama pjeva već druga generacija Skradinki, a u međuvremenu u našoj klapi je rođeno toliko djevojčica (još jedna je na putu) da imamo razlog vjerovati da ova klapa ima budućnost", u šali poručuju te pozivaju sve da im se pridruže na slavljeničkom koncertu.