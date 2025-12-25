Joško Gvardiol uhvaćen u zagrljaju misteriozne plavuše

Hrvatski reprezentativac i stoper Manchester Cityja Joško Gvardiol Badnju večer proveo je u centru Zagreba, gdje ga je u srijedu navečer snimio čitatelj dnevnika 24 sata.

Prema riječima čitatelja, Gvardiol je s prijateljima boravio u kafiću u Bogovićevoj ulici, gdje su se zadržali na piću. U jednom trenutku društvu se pridružila mlada plavokosa djevojka u sivoj bundi, s kojom je nogometaš ubrzo započeo razgovor.

Kako je ispričao čitatelj 24 sata, tijekom večeri Gvardiol i djevojka bili su prisni, a navodno su se grlili do kraja druženja. Dodaje i da je nogometaš kupio buket ruža koji je poklonio djevojci, dok je dio cvijeća podijelio i ostalim djevojkama u društvu.

Čitatelj navodi kako je stekao dojam da se Gvardiol i djevojka ne poznaju dugo, a cijelu situaciju promatrali su i prolaznici, iako, kako kaže, većina nije reagirala niti im prilazila. Moguće je, dodaje, da neki prolaznici nogometaša nisu ni prepoznali.