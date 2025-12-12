Josip Gojak (HDZ): "Oporba u zadnji trenutak traži tematsku sjednicu i poziva se na 'hitnost'"

Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Josip Gojak poručio je kako se oporba "u zadnji trenutak 'skrpala'" te uputila prijedlog za sazivanje tematske sjednice o donošenju Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Prema njegovim riječima, oporba je danas izjavila da nije zadovoljna terminom sjednice, uz tvrdnju da je riječ o žurnom pitanju. Gojak ističe kako se pritom pozivaju na hitnost iako je javno savjetovanje o ta tri zakona otvoreno prije više od tri mjeseca, a zaključeno prije više od dva mjeseca.

Navodi i da su u međuvremenu održane više tematskih sjednica o važnim temama, no da oporba tada “nije pokazala nikakav interes”. Postavlja pitanje zašto prijedlog nije upućen ranije, u rujnu, listopadu ili studenome, nego tek prije otprilike tjedan dana, nekoliko dana prije glasovanja u Saboru.

Gojak tvrdi kako je "očito" da su saborski zastupnici i gradski vijećnici stranke Centar, kako kaže, "sjedili na ušima", a sada "prodaju priču o hitnosti". Dodaje da, osim što "ne znaju upravljati Gradom", po njegovoj ocjeni "ne znaju biti ni oporba" te da svoju "nevidljivost i nesposobnost" pokušavaju prikriti tražeći "novu pozornicu" u Gradskom vijeću.

Usto, Gojak navodi kako su pokušali vijećnicima "podvaliti vlastitu (pogrešnu) interpretaciju" predloženih zakona, bez dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu, što je ocijenio "nekorektnim i nekolegijalnim".