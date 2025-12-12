Puljak: "Gradonačelnika nije briga za grad, a možda je u dogovoru s investitorima i želi da se prostor Splita dodatno devastira"

Pauzu su za obraćanje medijima iskoristili Marijana Puljak iz Centra te nezavisni vijećnici Bojan Ivošević i Damir Barbir.

Naglasili su kako je današnja sjednica bila posljednja prilika za raspravu o tzv. „Bačićevim zakonima“, za koje tvrde da derogiraju prava gradova na upravljanje vlastitim resursima te umanjuju ovlasti svih jedinica lokalne samouprave.

Kako su pojasnili, riječ je o zakonskim rješenjima koja investitorima omogućuju gradnju praktički „gdje hoće, kada hoće i što hoće“, pa i na zelenim površinama, ako imaju podršku „svog čovjeka u Zagrebu“, dok Grad Split, kako navode, nije uputio nijednu primjedbu.

Njihov prijedlog da se o toj temi raspravlja danas nije prihvaćen, pa će se tematska rasprava održati post festum, u srijedu. U ponedjeljak bi, prema najavama, prijedlog zakona trebao biti prihvaćen u Saboru, zbog čega će srijedska rasprava imati tek mogućnost slanja zakona na ocjenu ustavnosti.

– Ovo je trebala biti najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti. Gradonačelnika očito nije briga za javni prostor, najvrjedniji resurs koji imamo. Nije ga briga ni za ovlasti Grada. Ne znam, možda mu to i odgovara, možda je i u dogovoru s nekim investitorima i želi da se prostor Splita dodatno devastira – poručila je gradska vijećnica i saborska zastupnica Marijana Puljak.