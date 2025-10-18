Još uvijek stignete prijaviti svoje dijete na besplatne STEM radionice za djecu

Još uvijek ima slobodnih mjesta na STEM radionicama koje se održavaju u okviru projekta SVJETIONIK.

U sklopu projekta SVJETIONIK – STEM Vještine za Jačanje Edukacijskih i Tehnoloških Inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost, u Splitu se i dalje provode besplatne STEM radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta, a još uvijek ima slobodnih mjesta u 1., 2. i 4. ciklusu radionica.

Kroz zanimljive eksperimente i praktične aktivnosti, djeca istražuju klimatske promjene, održive tehnologije i razvijaju STEM vještine na kreativan i zabavan način. Program potiče znatiželju, timski rad i stvaralaštvo, a radionice su prilagođene različitim dobnim skupinama.

Trajanje programa: do 3. prosinca 2025.

Lokacija: Vrančićeva 1, Split

Radionice se održavaju ponedjeljkom i srijedom, u četiri termina, od čega su slobodna mjesta dostupna u 1., 2. i 4. terminu:

🔹 17:30 – 18:15

🔹 18:15 – 19:00

🔹 19:00 – 19:45 (popunjeno)

🔹 19:45 – 20:30

Radionice su besplatne za sve polaznike, a namijenjene su učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Iznimno se mogu prijaviti i djeca predškolskog uzrasta koja pokazuju interes za STEM područje.

Broj mjesta je ograničen!

Prijavite svoje dijete putem obrasca na sljedećoj poveznici: Prijavni obrazac

Uz dječje radionice, u sklopu projekta se provode i edukacije za nastavnike i zaposlenike udruga.

Jedna od njih, radionica „Od ideje do eksperimenta“, održana je u srijedu, 15. listopada 2025. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Radionica je bila namijenjena nastavnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva te je potaknula razmjenu znanja, kreativnost i razvoj inovativnih pristupa poučavanju STEM sadržaja.

Projekt "SVJETIONIK - STEM Vještine za Jačanje Edukacijskih i Tehnoloških Inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost" provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka Split, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu edukativnih STEM aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj, zaštitu okoliša i osvješćivanje o klimatskim promjenama.

Projekt se provodi u suradnji s partnerima: Prirodoslovno-matematički fakultet Split, III. gimnazija Split, Osnovna škola Kamen-Šine, Osnovna škola Žrnovnica, Osnovna škola Lučac i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, od čega je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15 % iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, temeljem Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a”.