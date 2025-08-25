Još jedna teška nesreća s električnim romobilom u Dalmaciji, doznajemo detalje

​Jučer, 24. kolovoza u 10.10 sati u Tribunju u ulici Dubravice dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač romobila zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 67-godišnjak, upravljajući osobnim prijevoznim sredstvom -romobilom s jednom rukom na upravljaču i bez zaštitne kacige, krećući se površinom koja nije namijenjena kretanju osobnih prijevoznih sredstava, izgubio kontrolu nad upravljačem te zajedno s romobilom pao na tlo kolnika.

U Općoj bolnici u Šibeniku 67-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 67-godišnjaka bit će izdan obavezni prekršajni nalog.