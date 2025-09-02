Još jedna svjetska medalja za Hrvatsku: Kapetan Svalina i njegova ekipa 'Corto' uz pojačanje' Tragosa' donose broncu iz Francuske!

Hrvatska big game reprezentacija ponovno je na svjetskom postolju! Nakon zlata i titule svjetskih prvaka osvojenog u Senegalu 2023., naši su se ribolovci okitili novom medaljom – ovoga puta brončanog sjaja – na 33. Svjetskom prvenstvu u big game ribolovu održanom u Francuskoj, u akvatoriju Marseillea.

Kapetan Gordon Svalina i njegova ekipa “Corto”, u pojačanju s prijateljima iz trogirske ekipe “Tragos”, zajedno su izborili treće mjesto na svijetu u konkurenciji 21 reprezentacije.

“Na 31. Svjetskom prvenstvu u Senegalu imali smo zlato, sada u Francuskoj broncu. Nije lako boriti se s najboljim svjetskim ekipama, a još teže loviti u moru koje ne poznaješ. No, znanje, iskustvo i timski rad donijeli su nam još jednu medalju. Ovo je zajednički uspjeh Cortoa i Tragosa, svih nas koji dišemo kao jedan tim,” – kazao je ponosno Gordon Svalina.

Ekipa B Hrvatske reprezentacije tako je nastupila u sastavu: Gordon i Bepo Svalina, Borislav Taraš (svi članovi kluba “Giričić” iz Kaštel Gomilice) te Vinko Marušić iz ekipe “Tragos”, koji je zamijenio Antu Karačića. Uz njih je nastupila i reprezentacija A, ekipa “Adria” iz Dubrovnika pod vodstvom kapetana Dragana Čora, s posadom Nikole Miletića, Đure Butigana i Stjepe Puljizevića, koji su zauzeli 16. mjesto.

Do samog kraja trećeg dana ribolova nije bilo jasno hoće li Hrvatska doći do medalje. No, u posljednja dva sata natjecanja ulovljene su još dvije tune – ključne za osiguravanje plasmana na postolje.

Ovo je već treća svjetska medalja ekipe “Corto”: bronca iz 2020. u Pesaru, zlato iz Senegala 2023., te sada bronca u Francuskoj. Kada se doda i srebro posade “Arbuna” iz Supetra 2022., Hrvatska je u posljednjih pet godina osvojila čak četiri medalje na svjetskim prvenstvima – čime se jasno potvrđuje da smo najbolja svjetska big game reprezentacija u tom razdoblju.

Osim na međunarodnim natjecanjima, ekipa “Corto” svoju strast prema big game ribolovu njeguje i doma – kroz organizaciju prestižnog Adriatic Offshore Tuna Championshipa u Rogoznici, koji je ove godine okupio čak 42 posade iz 15 zemalja.

Hrvatska je tako, zahvaljujući zajedničkoj snazi i predanosti svojih timova, još jednom potvrdila da je velesila svjetskog big game ribolova!