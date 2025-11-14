Close Menu

Još jedna nesreća: Sudar dvaju osobnih vozila na Smokoviku. Dvije osobe završile su u bolnici

U tijeku je obavljanje očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti koje su dovele do sudara

Oko 16:30 sati na području Smokovika, na prometnici između Splita i Solina, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

FOTOGALERIJA Strašna prometna nesreća u Splitu. Evo kako izgleda cesta na Solinskoj ulici

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema prvim informacijama, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su hitnom medicinskom pomoći prevezene u bolnicu. 

Policija je osigurala mjesto događaja, a promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno. U tijeku je obavljanje očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti koje su dovele do sudara.

Teška prometna nesreća u Splitu. Jedna osoba poginula

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog očevida.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
3
Mad
3