Još jedna nesreća: Sudar dvaju osobnih vozila na Smokoviku. Dvije osobe završile su u bolnici

Oko 16:30 sati na području Smokovika, na prometnici između Splita i Solina, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.
Prema prvim informacijama, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su hitnom medicinskom pomoći prevezene u bolnicu.
Policija je osigurala mjesto događaja, a promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno. U tijeku je obavljanje očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti koje su dovele do sudara.
Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog očevida.
