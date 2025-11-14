Još jedna nesreća: Sudar dvaju osobnih vozila na Smokoviku. Dvije osobe završile su u bolnici

Oko 16:30 sati na području Smokovika, na prometnici između Splita i Solina, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema prvim informacijama, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su hitnom medicinskom pomoći prevezene u bolnicu.

Policija je osigurala mjesto događaja, a promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno. U tijeku je obavljanje očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti koje su dovele do sudara.

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog očevida.