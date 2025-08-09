Još jedna namirnica povlači se s polica trgovina, evo zbog čega

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Kocke za juhu Canch Chua Soup Seasoning – Gia Vi Canh Chua, Boilcube crab bun rieu BAO LONG PK 75 g svih rokova trajanja i serija, zbog prisustva sastojaka školjki i riba koji nisu naveden na deklaraciji proizvoda.

S obzirom da na proizvodu nisu označeni sastojci školjaka i riba, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na iste dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europ-skog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Vijetnam

Dobavljač: Heuschen & Schrouff, Sperwerweg 7, Landgraaf, Nizozemska

Stavlja na tržište: ASIA PROJECT d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima