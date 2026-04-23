Još jedna europska država uvodi zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina. Treba li to i Hrvatska?

Prijedlog zakona, koji uključuje odredbe o produljenju porodiljnog dopusta i propise o korištenju društvenih mreža od strane djece mlađe od 15 godina, usvojila je Opća skupština Parlamenta u Turskoj i stupio je na snagu. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u Službenom glasniku, piše BBC.

Prema propisima o korištenju društvenih mreža, pružatelji usluga društvenih mreža neće moći nuditi usluge djeci mlađoj od 15 godina i bit će obvezni poduzeti potrebne mjere, uključujući provjeru dobi.

Zabrana društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina

Ovim zakonom, definicije poput "igra", "razvojni programer igara", "distributer igara" i "platforma za igre" također su pravno utvrđene u Zakonu o regulaciji publikacija na internetu.

Djeci koja su navršila 15 godina morat će se osigurati odvojene usluge.

Poduzete mjere bit će objavljene na mrežnim stranicama platformi.

YouTube Türkiye je u svojoj objavi u vezi s uredbom naveo da će možda morati zatvoriti račune osoba mlađih od 15 godina

Alati za roditeljski nadzor bit će obavezni

Pružatelji usluga društvenih mreža morat će ponuditi alate za roditeljski nadzor koji omogućuju kontrolu postavki računa, podložnost plaćenih transakcija roditeljskom odobrenju i postavljanje vremenskih ograničenja korištenja.

Također će se poduzeti mjere za sprječavanje obmanjujućeg oglašavanja

