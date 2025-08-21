Još jedan nesvakidašnji šetac snimljen na ulici: "Građani najčešće i ne znaju o kojoj se vrsti radi. Nas znaju zvati i zbog sljepića"

U Zagrebu je sinoć snimljen nesvakidašnji šetač na ulici. Riječ je bila o kraljevskom pitonu, mužjaku od dvije i pol godine koji je vraćen vlasnici s Kajzerice. Samo nekoliko sati ranije uzbuna u Rijeci zbog pitona sa Škurinja. Tražila ga je vlasnica po četvrti, pa našla skrivenog u stanu, javlja RTL Danas.

I nisu to jedini slučajevi, jedan od metra šokirao je i stanovnike zagrebačke Dubrave. Kao i uvijek u ovakvim situacijama na teren su izišli stručnjaci i prevezli napuštenu zmiju u Oporavilište za divlje životinje zagrebačkog Zoološkog vrta.

Piton pronađen u zagrebačkoj Dubravi u lipnju još uvijek nema vlasnika. Zmija se sada nalazi u Zoološkom vrtu, a iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba poručuju kako ovakvi slučajevi nisu rijetkost.

Voditeljica skloništa, dr. Tatjana Zajec, potvrdila je da su ovakve situacije “prilično česte”. „Mi imamo preko 30 intervencija svake godine. Uglavnom se radi o domaćim zmijama, ali nekoliko puta godišnje susretnemo se i s egzotičnim vrstama poput pitona.“ Na pitanje dolaze li vlasnici po svoje izgubljene ljubimce, dr. Zajec odgovara: „Ponekad se jave vlasnici. Nisu svi toliko neodgovorni. Ali za ovog pitona iz lipnja nismo saznali tko mu je vlasnik.“

Drže i otrovne i invazivne vrste

Prema njezinim riječima, u Zagrebu ima ljudi koji kod kuće drže i opasne životinje. „Drže ljudi svakakve životinje – i otrovne i invazivne vrste. Ne samo da ih drže, nego ih znaju i puštati. Ovaj piton je dobro prošao jer je ljeto, ali događa se to i po zimi, kad je hladno za zmije pa im nije dobro. To je jako loše za samu dobrobit životinja.“

Građanima savjetuje da u slučaju nailaska na zmiju ne reagiraju sami, nego nazovu stručne službe: „Treba pozvati nas, treba pozvati Infocentar Grada Zagreba i mi ćemo doći u najkraćem roku i pomoći. Građani najčešće i ne znaju o kojoj se vrsti radi. Nas znaju zvati i zbog sljepića, misle da je to neka zmija, a nije. Iako u Zagrebu imamo i otrovnice, riđovku i poskoka, najčešće se radi o bijelicama i smukovima koji nisu opasni.“

Zajec objašnjava da putovi nabave egzotičnih vrsta životinja, poput pitona, znaju biti različiti.

„Ljudi nabavljaju te zmije na svakakve načine, kupuju ih u nekakvim pet centrima… Na koje sve načine dolaze do njih teško je reći. Za neke od njih trebaju i posebne dozvole. Ali jedno je sigurno, znamo da ih ima dosta i da ih dosta ljudi drži“, zaključuje.