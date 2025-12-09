Još jedan mladić završio u splitskom zatvoru: Posjedovao drogu, odbio testiranje...

Sud je odredio zadržavanje 19-godišnjaku kojeg su policijski službenici u nedjelju navečer oko 22,20 sati zaustavili u mjestu Kučiće. utvrđeno je da upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, odbio je obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu i posjedovao je manju količinu marihuane, izvijestila je splitska policija.

S obzirom na to da je ponavljač koji je u protekle tri godine tri puta pravomoćno kažnjen za počinjenje prekršaja uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet kada kako bi ga spriječio u ponovnom činjenju prekršaja, a za vrijeme trajanja zadržavanja donijet će i odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje.