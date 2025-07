Još jedan igrač stiže u Hajduk? Nekad je igrao u bijelom dresu...

Domagoj Bradarić, nekadašnji kapetan Hajduka i hrvatski reprezentativac, trenutačno je u neobičnoj situaciji – iako iza sebe ima solidnu sezonu u Serie A, službeno je igrač trećeligaške Salernitane. Nakon što Verona nije otkupila njegov ugovor po isteku posudbe, Bradarić se vratio u klub koji je u samo godinu dana dvaput ispao u niži rang.

Prošle sezone odigrao je 28 utakmica za Veronu, od čega 24 kao starter, a u posljednjem kolu zabio je i pogodak protiv Empolija. Ipak, kao najskuplji igrač Salernitane, jasno je da 25-godišnjak neće dugo ostati u Serie C – ugovor mu traje do 2026., no obje strane žele razlaz.

Hoće li za novi iskorak izabrati poznati teren Poljuda ili ostanak u Italiji?

Talijanski Tuttomercato navodi dvije opcije: povratak u Veronu, koja ga želi zadržati nakon što je osigurala ostanak u Serie A, te povratak u domovinu, točnije u Hajduk. Povratak u Split za Bradarića bi značio novi početak u klubu gdje je započeo seniorsku karijeru i gdje je sa samo 18 godina nosio kapetansku traku.

Iako je već četiri puta nosio dres reprezentacije, od 2020. nije bio u planovima izbornika. No, s obzirom na godine, vrata reprezentacije za njega još uvijek nisu zatvorena. Hoće li za novi iskorak izabrati poznati teren Poljuda ili ostanak u Italiji, ostaje za vidjeti.