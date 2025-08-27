Jolina supruga pokazala poklon na kojem bi joj mnogi pozavidjeli

Supruga našeg pjevača Joška Čaglja Jole Ana proslavila je svoj 44. rođendan. Lijepa plavuša, koja je s omiljenim glazbenikom dobila četvero djece, na Instagramu je objavila dvije fotografije kako bi obilježila svoj posebni dan.

Na fotografijama Ana je odjevena u bijelu haljinu dizajnera Igora Djuge, a u rukama je držala veliki buket crvenih ruža, piše Dnevnik.hr.

Tijekom cijelog dana nanovo je objavljivala rođendanske čestitke bliskih prijatelja, a objavila je i snimku kada je rezala tortu.

Slike na svojem Instagramu je objavila i njezina kći Iva, koja je postavila fotografije na kojoj su njih dvije i Jole.

Par je nedavno proslavio 19. godišnjicu braka, a vječni romantik je uz njihove fotografije postavio samo birane riječi.

"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je emotivni Jole u opisu objave.