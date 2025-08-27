Close Menu

Jolina supruga pokazala poklon na kojem bi joj mnogi pozavidjeli

Sretan rođendan, Ana!

Supruga našeg pjevača Joška Čaglja Jole Ana proslavila je svoj 44. rođendan. Lijepa plavuša, koja je s omiljenim glazbenikom dobila četvero djece, na Instagramu je objavila dvije fotografije kako bi obilježila svoj posebni dan.

 

Na fotografijama Ana je odjevena u bijelu haljinu dizajnera Igora Djuge, a u rukama je držala veliki buket crvenih ruža, piše Dnevnik.hr.

Tijekom cijelog dana nanovo je objavljivala rođendanske čestitke bliskih prijatelja, a objavila je i snimku kada je rezala tortu.

Slike na svojem Instagramu je objavila i njezina kći Iva, koja je postavila fotografije na kojoj su njih dvije i Jole.

Par je nedavno proslavio 19. godišnjicu braka, a vječni romantik je uz njihove fotografije postavio samo birane riječi.

 

 
 
 
 
 
"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je emotivni Jole u opisu objave.

