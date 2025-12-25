Jole oduševio slikama sa suprugom i djecom: "Sritan i blagoslovljen Božić!"

Pjevač Jole obratio se svojim pratiteljima povodom Božića emotivnom i jednostavnom porukom u kojoj je naglasio važnost mira, obitelji i međusobne brige.

U blagdanskoj čestitki poželio je mir u srcu, osmijeh na licu i toplinu doma, istaknuvši kako Božić treba provesti s onima koje volimo, uz smijeh, dobru pjesmu i zajedništvo. Posebno je naglasio želju za zdravljem, ljubavlju i srećom, ne samo tijekom blagdana nego i kroz cijelu novu godinu.

Jole je poruku zaključio podsjetnikom na vrijednosti koje nadilaze blagdansko vrijeme, poručivši kako je najljepši dar – biti čovjek, uz želju za sretan i blagoslovljen Božić.

Njegove fanove oduševila je obiteljska fotografija na kojoj je pozirao s lijepom suprugom, trima kćerima i sinom.