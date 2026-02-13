Jokić o premlaćivanju maloljetnika u Rijeci: "Kao društvo gubimo ono najvrjednije"

Znanstveni savjetnik zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić komentirao je najnoviji slučaj brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci.

“Apsolutno se trebamo zabrinuti oko ove situacije. Ovo nije izolirani slučaj, ovo je nastavak trenda koji ukazuje na to da danas biti mlad u Hrvatskoj nije jednostavno te da nije lako živjeti ni u gradu, na ulici, biti u tramvaju i autobusu. Ukazuje i na to da kao zemlja gubimo ono što je najvrjednije, a to je osjećaj sigurnosti”, upozorio je Jokić, piše Dnevnik.hr.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kaže da je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u posljednje četiri godine došlo do porasta kaznenih djela koja su izvršila djeca i maloljetnici. 2021. godine bilo je evidentirano 1.700 takvih djela, tri godine kasnije skoro 3.000, a trend se nastavlja.

Osjećaj sigurnosti

Unatoč svemu, poručuje, Hrvatska je i dalje sigurna zemlja, no ovim tempom izgubit ćemo osjećaj sigurnosti.

“Ako to izgubimo, izgubili smo mi kao ljudi, izgubili su oni koji tek trebaju stasati kao ljudi i zapravo postajemo sve nesigurnija zajednica”, dodao je.

Ključ svega najprije je prevencija. Konkretno, ustvrdio je Jokić, nasilje nije samo problem jednog resora jer ne može policija samostalno riješiti problem nasilja. Najveći problem predstavlja nesuradnja između resora koji bi se trebali baviti sigurnošću, poput policije, socijalne službe, zdravstva te sustava obrazovanja.

Sustavno djelovanje

“Najčešće se zapravo ne djeluje na mlade ljude, a posebno se ne djeluje sustavno. Jedini način rješenja toga je zajedničko i sustavno djelovanje, a Hrvatska upravo ima primjer neučinkovite suradnje među tim resorima”, nadodao je.

Incident u kojem je pretučen 16-godišnji mladić dogodio se oko 4:30 u noći.

“Jedna je stvar jasna. U Hrvatskoj se ne držimo zakona. Ne drže se zakona ni oni koji ih donose. Naime, nije za očekivati da će se mladi ljudi držati zakona ako ih se ne drže ni oni koji su tu da ih štite i da budu ne iznad zakona, nego da moralno budu još odgovorniji. Stoga, kad govorimo o tome treba li netko sa 16 godina biti vani u 3 sata ili 4 sata i provjerava li se to – ne provjeravaju se niti puno važnije stvari, a političari koji su odgovorni za ovu cijelu situaciju su zapravo oni koji najčešće i krše te zakone. Zato, baš kao i kod nasilja, ako smo mi kao društvo nasilni, ne trebamo se čuditi da to nasilje postoji i među mladima”, zaključio je Jokić, piše Dnevnik.hr.