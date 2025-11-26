JOKER FASHION PORTFOLIO: Dječji blagdanski modni kutak

Stiglo nam je najljepše doba godine! Prosinac volimo jer je to mjesec u kojem je sve svečano i okićeno, mjesec koji donosi puno prilika za darivanje i druženje s dragim ljudima, ali i prilika za zablistati u najljepšim blagdanskim outfitima.

A kako se blagdanima najviše vesele oni najmlađi, tako je Joker odlučio napraviti jedno prigodno blagdansko fotografiranje s djecom i mladima iz škole Faith Model Academy koji su pred fotoaparatom Royal Photo studija pokazali sve što su naučili u ovoj modnoj školici.

U prigodno dekoriranom foto korneru nastali su ovi kadrovi malih modela koji su savršeno prezentirali svečane kolekcije dječjih modnih brandova iz Jokerove ponude. Šljokice, mašne, til, pletivo… sve je upravo onako kako treba biti u ovom najsvečanijem dobu godine!

Zavirite u Jokerovu blagdansku foto priču, jer možda baš tu pronađete neke ideje za darivanje ili blagdanski outfit vaših mališana.

Blukids džemper 29,90 eur. Blukids dolčevita 12,90 eur, Blukids hlače 25,90 eur, Blukids torbica 15,90 eur, Deichman čizmice 24,99 eur

Next džemper 40,00 eur, Next haljina 27,00 eur, Ciciban baletanke 54,90 eur

Blukids haljina 33,90 eur, OVS Kids obruč 5,95 eur, Ciciban čizmice 89,90 eur

zelena haljina Next 27,00 eur, crvena haljina Sinsay 19,99 eur

Next haljina 27,00 eur, OVS Kids džemper 19,95 eur, OVS Kids obruč 5,95 eur, Deichman gležnjače Esprit 39,99 eur

OVS Kids džemper 19,95 eur, Sinsay haljina 19,99 eur, Ciciban čizmice 78,90 eur

Blukids džemper 21,90 eur, Blukids suknja 21,90 eur, Deichman čizmice 24,99 eur

New Yorker džemper 14,99 eur, New Yorker hlače 44,99 eur, Deichman cipele 29,99 eur

haljina Next 34,00 eur

haljine Sinsay 19,99 eur

haljine Sinsay 19,99 eur

jastuci Sinsay

Modeli: Paula, Rikarda Bruna, Amelie, Lena, Lucija, Amelie i Leona, Elizabeta, Stela, Kiara modna škola Faith Model Academy

Foto: Royal Photo

Styling: Katija Čizmić