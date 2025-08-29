Jezivu poruku danas su zamijenila srca

Jezivu poruku na fasadi zgrade u kojoj živi Miljenko Jergović danas su zamijenila srca. Netko je preko ispisane prijetnje uglednom književniku nacrtao srca kojima je užasna prijetnja prekrivena.
Kako doznaje N1, stigli su potom i komunalni redari koji će prefarbati fasadu na kojoj je poruka stajala.
Podsjetimo, Jergović je na svojem je Facebook profilu jučer objavio fotografiju fasade zgrade u kojoj živi i na kojoj je osvanla jeziva prijetnja: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila’.
Novi grafit
Novi grafit osvanuo je i noćas u Zagrebu.
I ovog puta u njemu se spominje Miljenko Jergović, ali i Dalija Orešković koja je jučer stala na stranu književnika nakon što je netko na njegovoj zgradi ostavio zastrašujuću prijetnju.
Poruka ispisana crnim slovima osvanula je u Freudeovoj ulici u Sigetu. Nepismeni netko je napisao: "Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i Jergoviča".
Kako doznajemo N1, taj je grafit prebojan.