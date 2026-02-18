Jeziva scena. Pripremili groblje za 5.000 vojnika

Glavni direktor Beheshte Zahraa, najvećeg teheranskog groblja, izjavio je da je bila potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom groblju.

Five thousand graves have been prepared for the U.S. soldiers on the outskirts of Tehran The CEO of Beheshte Zahraa, Tehran's largest cemetery, said that a seperate location was needed because U.S. soldiers cannot be buried in a Muslim cemetery. pic.twitter.com/7tClBnSF9m — Tehran Times (@TehranTimes79) February 18, 2026

Prema njegovim riječima, na rubnim dijelovima Teherana već je pripremljeno pet tisuća grobnih mjesta namijenjenih američkim vojnicima. Dodao je kako je odluka o izdvojenoj lokaciji donesena iz vjerskih i administrativnih razloga, naglašavajući da se pokopi na muslimanskim grobljima provode u skladu s islamskim pravilima, zbog čega, kako tvrdi, "nije moguće" da se ondje ukapaju pripadnici američke vojske, piše Teheran times.

Iako nije iznio detalje o tome u kojem je kontekstu donesena odluka o pripremi tolikog broja grobova, direktor najvećeg teheranskog groblja poručio je da je riječ o logističkoj pripremi te da je lokacija odabrana izvan glavnog grobljanskog kompleksa Beheshte Zahraa.