Jet2 povukao iz prodaje novu liniju prema Splitu

Jet2 ipak neće uvesti redovnu sezonsku liniju između East Midlandsa i Splita sljedećeg ljeta. U kolovozu ove godine prijevozni je najavio uvođenje niza sezonskih linija iz East Midlandsa, između ostalih i prema Puli i Splitu, piše Croatian Aviation.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Danas je došlo do promjene u redu letenja te je iz istog za sljedeće ljeto povučena iz prodaje linija prema Splitu. U prodaji su ostale i dalje linije prema Puli i Dubrovniku iz ovog grada, kao i nove najavljene linije Bournemouth – Dubrovnik te Glasgow – Dubrovnik.

Linija prema Splitu u prometu je bila najavljena jednom tjedno, no do realizacije letova ipak neće doći, dok će minimalna tjedna frekvencija biti dostupna prema pulskoj zračnoj luci. Ovaj poznati prijevoznik najveći broj letova u ljetnom redu letenja ima prema Zračnoj luci Dubrovnik, zatim prema Splitu, a najmanje prema Puli. S obzirom na novi ugovor s HTZ-om, očekuje se dodatno povećanje kapaciteta na linijama prema Hrvatskoj.