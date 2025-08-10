Jesu li se oni dogovorili što će odjenuti za Alku?

Jako nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnom kišom, prošlog vikenda je natjeralo Viteško alkarsko društvo da odgode 310. Sinjsku alku. To je 4. put u povijesti kako je s Alka odgođena, a ove u 17 sati krenula je viteška igra. U svečanoj loži je izaslanik predsjednika RH i pokrovitelja 310. Sinjske alke general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik GS OSRH, izaslanik predsjednika Vlade Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Prije samog početka Alke vojvoda Mario Šušnjara inspirativnim govorom pozdravio je okupljene.

Alku prate i ministar Ivan Šipić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, tu je i bivši predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić...

Zanimljivo je da su se neki HDZ-ovci odjenuli kao da su se dogovorili. Pogledajte i sami.