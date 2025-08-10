Close Menu

Jesu li se oni dogovorili što će odjenuti za Alku?

Pogledajte tko je sve u Sinju danas

Jako nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnom kišom, prošlog vikenda je natjeralo Viteško alkarsko društvo da odgode 310. Sinjsku alku. To je 4. put u povijesti kako je s Alka odgođena, a ove u 17 sati krenula je viteška igra. U svečanoj loži je izaslanik predsjednika RH i pokrovitelja 310. Sinjske alke general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik GS OSRH, izaslanik predsjednika Vlade Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Prije samog početka Alke vojvoda Mario Šušnjara inspirativnim govorom pozdravio je okupljene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Počela je 310. Sinjska alka, pogledajte što je poručio vojvoda Mario Šušnjara na samom početku

Alku prate i ministar Ivan Šipić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, tu je i bivši predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić...

Zanimljivo je da su se neki HDZ-ovci odjenuli kao da su se dogovorili. Pogledajte i sami. 

alka sinj foto roko 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
0