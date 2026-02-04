Jeste li znali za skriveno blago u Kaštelima? Ovo su dragulji sakralne baštine: Riznica koja čuva stoljeća vjere i umjetnosti

Riznica župne crkve svetog Petra apostola u Kaštel Novom čuva i predstavlja vrijednu sakralnu baštinu nastalu od samog osnutka župe. Otvorena i blagoslovljena u studenome 2023. godine, riznica je oblikovana kao stalni izložbeni prostor u kojem se sustavno prikupljaju, čuvaju i interpretiraju liturgijski predmeti, misno ruho, umjetnička djela i arhivska građa povezani s poviješću župne zajednice. Njezino osnivanje predstavlja važan korak u zaštiti i valorizaciji pokretne sakralne baštine župe.

Povijest župne crkve

Župna crkva svetog Petra apostola u Kaštel Novom (također nazvana župna crkva svetog Petra od Klobučca) sagrađena je na mjestu stare srednjovjekovne crkve i samostana, spominjanih još u 12. stoljeću, te je kroz stoljeća više puta građena i nadograđivana. U njoj se nalazi bogata riznica liturgijskih predmeta, srebrnine, relikvija i misnog ruha koja svjedoči o bogatoj povijesti zajednice i njezinoj vjeri.

Riznica kao institucija nastala je iz potrebe da se sačuvaju, proučavaju i predstavljaju artefakti i liturgijski predmeti koji bi inače bili pohranjeni u sakristiji ili spremištima crkve. Posebnost ove riznice leži u tome što je osmišljena i predstavljena kao muzejski postav koji lokalnoj zajednici i posjetiteljima omogućuje uvid u umjetničku i povijesnu vrijednost crkvenoga blaga.

Sadržaj i vrijednost zbirke

Zbirka riznice obuhvaća liturgijske predmete nastale u razdoblju od kraja 15. do početka 20. stoljeća, a odražava kontinuitet liturgijske prakse u župi svetog Petra apostola. Predmeti su izrađeni u različitim tehnikama i u okviru raznih obrtničkih i umjetničkih tradicija, dok njihova namjena i ikonografski elementi govore o promjenama u liturgiji, pobožnosti i društvenim okolnostima. Zbirka je osobito značajna kao dokument lokalne povijesti te kao izvor za daljnja povijesno-umjetnička i konzervatorska istraživanja.

Programi, izložbe i radionice

Riznica je od svojega otvorenja postala i mjesto živoga kulturnog i obrazovnog programa. Povremene tematske izložbe usmjerene su na predstavljanje pojedinih skupina predmeta iz fundusa riznice, pri čemu se naglasak stavlja na njihovu liturgijsku funkciju, povijesni kontekst i umjetničku vrijednost. Uz izložbene aktivnosti organiziraju se i radionice te edukativni programi, osobito namijenjeni djeci i mladima, s ciljem upoznavanja s liturgijskim predmetima i značenjem sakralne baštine.

Značaj za lokalnu kulturu i zajednicu

Riznica župne crkve sv. Petra apostola nije samo arhiv i skladište vrijednih predmeta, nego i živo svjedočanstvo o duhovnoj i kulturnoj povijesti župe Kaštel Novi. Kroz liturgijsko ruho, relikvije i liturgijsko srebro otkriva se narativ ljudi koji su ovdje živjeli, molili i djelovali. Postojanje ovakve zbirke potiče razumijevanje kontinuiteta tradicije, lokalne kreativnosti i važnosti očuvanja sakralne umjetnosti za buduće generacije.