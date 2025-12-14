Jeste li vidjeli ovu čaroliju u Kaštel Kambelovcu? Morate ovo posjetiti...

Prošećete li kroz Kaštela, ne propustite svratiti u Merikovu božićnu čaroliju u Kaštel Kambelovcu, stvorenu s puno obiteljske ljubavi. Na tisuću lampica, šećernih štapića, drvenih vlakića, medvjedića i orašara krase ovu blagdansku priču koja iz godine u godinu oduševljava posjetitelje.

Tata Ivi i cijela obitelj Britvić već dugi niz godina uređuju svoj vrt u ovo blagdansko vrijeme, pretvarajući ga u prizor koji privlači poglede i budi božićni ugođaj. Mnoštvo ukrasa krasi i njihov dom – skupljaju ih godinama, donose ih i dobivaju s dalekih putovanja od svojih prijatelja, a svaki predmet, kažu, priča svoju priču i nosi uspomenu.

Svoju radost dijele sa svima, pa ste tako i vi, dragi čitatelji, dobro došli. Sretan Božić i Novu godinu od srca vam želi obitelj Britvić.