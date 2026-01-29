Jeste li večeras pogledali Mjesec?

Vremenske prilike tijekom četvrtka prilično su se smirile u odnosu na srijedu kada je bilo obilnije kiše, ali prije svega olujnog juga čiji su udari ponegdje na moru jučer prelazili 100 km/h.

Naoblaka je prema kraju dana bila sve "skromnija" pa je večernje nebo nad Dalmacijom bilo ukrašeno tek cirostratusima, oblacima koji se nalaze visoko u troposferi i kroz kojih se vide veća nebeska tijela, uključujući Mjesec.

Tako su svi koji su večeras gledali prema Mjesecu mogli vidjeti kružnicu oko Mjeseca, odnosno halo oko Mjeseca.

Kako se događa pojava koja se zove halo oko Mjeseca? Radi se o lomu svjetlost, naravno i u slučaju ove pojave oko Sunca i oko Mjeseca, radi se i lomu sunčeve svjetlosti. Ona se odbija od površine Mjeseca i dok se reflektira prema Zemlji prolazi kroz tanak oblačni sloj koji se nalazi u višim dijelovima troposfere, većinom od 7 do 11 kilometara visine.