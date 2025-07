Jeste li svjesni koliko danas koštaju naši omiljeni sladoledi iz djetinjstva? Preračunali smo u kune, nije nam dobro

Na cijene u Hrvatskoj žale se i domaći i gosti, ali potražnja ipak ne pada - budući da ne padaju ni cijene u dućanima. Bojkoti dućana bili su incident i Hrvate je brzo popustila želja za revolucijom cijena, a turistička sezona sigurno neće doprinijeti pojeftinjenju.

Hrvatska ima treću najveću inflaciju u EU, a vladajući nas prave budalama i govore kako je do potrošača. Ministar Šušnjar jučer je rekao da je naše "gospodarstvo ciklično i da imamo jako dobre rezultate u turizmu u predsezoni i ključnom dijelu sezone, povećan je broj gostiju i tu se događa susret ponude i potražnje - ponuda ostaje ista kao i cijelu godinu, a potražnja drastično raste zbog dolaska turista".

Ok, ministre.

Mi smo se iz ovih nerazumljivih pojmova odlučili ipak vratiti u djetinjstvo i sjetiti se svojih omiljenih sladoleda koje smo kupovali i koje su nam roditelji kupovali. Cijene koje pamte djeca rođena devedesetih danas zvuče gotovo nevjerojatno.

Jeste li vi svjesni koliko danas koštaju naši omiljeni sladoledi? Ako ih ne kupujete, vjerojatno i niste. Nesvjesti nam je pridonio i euro, pa smo mi odlučili prevesti cijene naših omiljenih sladoleda u kune. Da je ovo bilo ispričati onom klincu koji je odrastao na pragu novog milenija...

Snjeguljica sad košta skoro 9 kuna

Snjeguljica nam je bio omiljeni basic sladoled - nikakav spektakl, ali nismo je baš ni odbijali. Jedno je vrijeme na štapiću, čiji se okus drveta dobro pamti kao i okus vanilije ispod čvrstog preljeva od čokolade, dolazila i nekakva nagradna igra. Nebitno to sad. Snjeguljica je nekad koštala dvije kune. Sad košta 8,66 kuna ili 1.15 eura.

Njofra - jednako omiljeni sladoled

Njofra je uvijek bila u cjenovnom rangu Snjeguljice, a imala je i sličan ugled među dječjim življem. Dvije kune za Njofru davala bi mama prije podne, tetka poslije podne, baba predvečer i tako u krug... Pronašli smo Njofru u ovom pakiranju od šest komada. Šest komada sladoleda Njofra košta 6.89€, odnosno 52 kune. Dakle i Njofra je dosegnula cijenu od nekadašnjih devet kuna. Sreća pa smo odrasli!

Kornet Vanilija

Dječje življe nekih sretnijih vremena djelilo se na one koji jedu kornet od vanilije, one koji jedu kornet čokoladu i one ekscentrične koji jedu kornet jagodu. Kornet je koštao 4 kune i počeo bi se kupovati tek u petom mjesecu iako bi ga trgovci izvadili i prije. No, majka je tvrdila da je to sladoled od prošle godine i da ništa od kupovanja sladoleda za Uskrs! No, vratimo se na cijenu. Od nekadašnje četiri kune, kornet je došao na 15 kuna! Da, da. Ledov kornet Vanilija košta 2.05€.

Kontiki

Bilo je i onih matera koje su sladolede dijelile na vodene i prave sladolede i nisu baš podržavale vodene sladolede među kojima je bio Kontiki od skromne četiri kune. Taj vodeni Kontiki (mater je pod "vodeni" mislila na izostanak čokolade, mlijeka i korneta) danas košta 1.15 eura, odnosno 8.65 kuna!

Cedevita

Majka, inspektor za kvalitetu hrane i liječnica koja smatra da je "vodeni" sladoled najveće zlo za grlo njezinog čeda, posebno je prezirala Cedevita sladoled u kojemu, govorila je, nema ničeg osim vodurine i šećera (kao ostali su bili nutritivno bogati). Cedevita se pojavila kasno, ali na vrijeme da je pamtimo kao sladoled od tri ili četiri kunice. Danas Cedevita košta 1.69€ odnosno gotovo 13 kuna!

Silky Milk

Silky Milk začudo nije imao ugled Njofre i Snjeguljice, ali kupovao se dovoljno često da ga se sjećamo po dvije ili tri kunice koje smo za njega davali. S obzirom da danas košta 11 kuna (1.49€), moramo priznati da nam nije jasno kako je preživio u škrinjama sve ove godine.

Macho

Kad smo stasali u peti ili šesti razred, stigao je Macho Vanilija, a par godine i Macho Čokolada. Posebno su ga često kupovali mačo muškići. Za njega se izdvajalo četiri ili pet kuna i vrijedio je svake kune! Danas Macho ima više okusa nego ikad, preživio je cijeli naš život i košta, pazite sada, 16 kuna! (2,15€).

Ledo Medo

"Ledo medo čeka te sa sladoledom", pjevušili bismo dok bi u lokalnom dućanu skidali omot s Ledo mede i bacali ga u njihovu kantu posebno namjenjenu da se u nju na izlasku iz dućana baci omot sladoleda. Ledo Medo danas je u novom ruhu i od nekadašnje tri kune stasao je u medvjeda i košta više od 11 kuna. (1.49€).

King Double

Nekoliko puta u jednom ljetu kupio bi se i King. Postojao je jedan ili dva okusa u škrinji, a obično bi ga kupio netko tko nije mater. Kum iz Australije ili tetka koja nije dolazila 15 godina... King je koštao prvo devet, a zatim deset kuna i bio je statusni simbol luksuza. King Double, dame i gospodo, danas košta 24 kune! (3,19€). U ono vrijeme čak ni tetka iz Njemačke to ne bi platila.

Ledo Šlag

Dolazim do posljednje uspomene iz djetinjstva - Ledo šlaga u čašici. Do sada nikome nije jasno zašto smo kupovali šlag umjesto sladoleda i jeli ga s onim malim žlicama koje su stajale u škrinji i služile da s njima jedemo onaj sladoled u obliku nogometne lopte. Ledo Šlag koštao je respektabilnih 5 kuna. Danas čašica Ledo Šlaga košta 17 kuna, odnosno 2.29 eura!

Ledo Twice

Obiteljski sladoledi nikad nisu bili naročito napeti - ipak si ih morao dijeliti s obitelji i nekako nisu imali okus ostalih sladoleda koji su se jeli na ulici dok je čokolada kapala niz bradu, a prsti se lijepili za odjeću. Ledo Twice nekad je koštao dvadesetak kuna i kupovao se za nedjeljne goste. Danas Ledo Twice košta 5.19 eura, odnosno gotovo 40 kuna.