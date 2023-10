JESTE LI SPREMNI ZA ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA? Mijenja se još jedna važna stvar!

U nedjelju 29. listopada u tri ujutro vrijeme se vraća za jedan sat - na dva sata jer počinje zimsko računanje vremena.

U Hrvatskoj je to uređeno Uredbom koju je prošle godine donijela Vlada, a kojom se do 2026. godine određuje zimsko i ljetno računanje vremena.

Digitalni uređaji poput mobitela, satova i računala uglavnom će sami prebaciti vrijeme pa se ne moramo dizati usred noći da ih pomaknemo.

S obzirom na to da počinje zimsko računanje vremena, mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifa za obračun struje, to jest struja će biti jeftinija od 21 sat do 7 ujutro, a prema višoj tarifi obračunavat će se od 7 do 21.

Već godinama traje rasprava o uvođenju jedinstvenog vremena na razini EU-a, ali još nije donesena odluka o ukidanju ljetnog i zimskog računanja vremena.

Iako se većina neće buniti što će ovime dobiti sat vremena više za spavanje, nekima bi pomicanje sata moglo utjecati na ritam spavanja. Pročitajte koje vam metode mogu pomoći da se razbudite u svim situacijama koje izazivaju pospanost ili kako lakše utonuti u san.

Više pogledajte ovdje.

U anketi vas pitamo kako se nosite s promjenom vremena.

Smeta li vam prelazak na zimsko računanje vremena? Da

Ne

Svejedno mi je