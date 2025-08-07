Jeste li spremni za izazov? Pokažite čvrstu desnicu i oštro oko na 1. pikado turniru u Sinju!

Sinj je ovog vikenda domaćin prvog pikado turnira!

- Poštovane pikado igračice i igrači, budući i sadašnji!

Nakon alkarskih svečanosti, spremni smo za novu izazovnu borbu čvrstu desnicu i oštro oko svih pikado entuzijasta!

Srdačno vas pozivamo na 1. Pikado turnir Sinj, koji će se održati 9. kolovoza (subota) u srednjoškolskoj dvorani u Sinjskom parku. Ovaj turnir dio je programa Dana Alke i Velike Gospe u gradu Sinju.

Turnir će se igrati po sustavu 501 s duplim izlazom, a svaki natjecatelj ima priliku i nakon poraza jer svi dobivaju još jednu šansu! Naravno, uz vrhunsku igru očekuje vas i sjajna atmosfera - stoji u pozivu organizatora.

Svi detalji su na plakatu...