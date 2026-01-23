Jeste li probali ovaj viralni recept za cheesecake?

Pobjednica showa MasterChef, Endrina Muqaj, još je jednom pokazala da, uz kulinarsko znanje, ima i izražen smisao za humor. Ovoga puta odlučila se našaliti na račun sveprisutnog trenda koji je posljednjih tjedana preplavio društvene mreže – viralnog japanskog cheesecakea.

Na društvenim mrežama objavila je video u kojem, vidno zasićena brojnim objavama na istu temu, demonstrativno izlazi iz stana uz poruku koja je brzo postala hit među pratiteljima:

„Ako vidim još jednu recenziju ili recept za viralni japanski cheesecake…“

Njezina reakcija izazvala je lavinu komentara u kojima su se mnogi složili s njezinim stavom. „Cijeli život jedem kekse s jogurtom“, „Izgleda da nisam jedina kojoj se ovo ne sviđa“, „Najrazumnija objava koju sam danas vidjela“, „To što se zove recept su zapravo samo jogurt i keksi“, samo su neke od poruka podrške koje su se nizale ispod objave.

Naime, desert koji je osvojio društvene mreže svodi se na jednostavnu kombinaciju izlomljenih keksa i grčkog jogurta, koji se ostave nekoliko sati u hladnjaku. Nakon što keksi omekšaju, desert je spreman za konzumaciju – bez pečenja i posebnih kulinarskih vještina.