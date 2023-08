JESTE LI PRIMJETILI? Evo zašto većina vrata javnih WC-a ne ide do poda

Zasigurno nisu najljepša mjesta koja ste do sada posjetili, a ne pružaju ni dovoljno privatnosti, piše Dom i Dizajn. No, jeste li se ikada zapitali zašto vrata većine javnih WC-a nisu do poda?

Postoje vrlo dobri razlozi za to, piše Bright Side:

1. Možete vidjeti treba li nekome liječnička pomoć.

2. Možete vidjeti je li zauzeto.

3. Neugodni mirisi brže nestaju.

4. Jeftiniji su.

6. Možete nekoga zamoliti za toaletni papir ili maramice ako ih nema u vašoj kabini.

7. Red ide mnogo brže.

8. Lakše se čiste.

9. U slučaju pucanja cijevi, voda se neće nakupljati.