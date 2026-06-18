Jeste li primijetili što je bilo drukčije na Modrićevom dresu? Ovo mu se dogodilo prvi put u životu

Mnogi gledatelji tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu primijetili su neobičan detalj na dresu Luke Modrića. Hrvatski kapetan bio je jedini Vatreni s posebnom oznakom ispod službenog FIFA-inog znaka na rukavu, što je izazvalo brojna pitanja na društvenim mrežama.

Riječ je o novoj FIFA-inoj oznaci nazvanoj "Legacy", uvedenoj za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Posebni bedž namijenjen je igračima koji su nastupili na pet ili više svjetskih prvenstava te predstavlja svojevrsno priznanje za dugovječnost i kontinuitet na najvećoj nogometnoj pozornici.

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Modrić je prvi put zaigrao na svjetskoj smotri još 2006. godine u Njemačkoj, a nakon nastupa 2014., 2018., 2022. i sada 2026. godine ušao je u ekskluzivni klub nogometaša s pet odigranih prvenstava.

U društvu najvećih

Osim Modrića, "Legacy" oznaku nose još samo rijetki velikani svjetskog nogometa poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Manuela Neuera i japanskog veterana Yuta Nagatoma, piše Gol.hr.

Sam bedž sastoji se od zlatne siluete nogometaša i natpisa "LEGACY", a prilagođen je svakoj reprezentaciji pa sadrži i nacionalnu zastavu zemlje za koju igrač nastupa.

Osim "Legacy" oznake, FIFA je za Svjetsko prvenstvo 2026. predstavila i nekoliko drugih posebnih bedževa:

- "Debut" oznaku nose igrači kojima je ovo prvo Svjetsko prvenstvo.

- "Golden Boot" oznaka dodjeljuje se bivšim osvajačima Zlatne kopačke.

- "Golden Glove" oznaku nose vratari koji su u prošlosti osvojili nagradu za najboljeg golmana turnira.

Reprezentacije koje su nekad osvojile naslov svjetskog prvaka nose zlatnu verziju službenog FIFA-inog znaka.

Za Modrića, koji je 2018. godine Hrvatsku odveo do povijesnog srebra i osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira, "Legacy" oznaka još je jedna potvrda mjesta među najvećim nogometašima svoje generacije.