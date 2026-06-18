Katarina i Mare putuju na prestižni G1 turnir u Austriji, čeka više od 500 boraca iz cijelog svijeta

Natjecateljice Taekwondo kluba Ultima, Katarina Vučičić i Mare Blaslov, ovoga vikenda putuju u Austriju gdje će nastupiti na prestižnom G1 turniru, natjecanju koje okuplja više od 500 sportaša iz brojnih zemalja svijeta.

G1 turniri imaju posebno značenje u svijetu taekwondoa jer natjecateljima donose bodove za svjetsku i europsku rang-listu te omogućuju napredovanje na službenim svjetskim ljestvicama. Nastup na ovakvom natjecanju predstavlja veliko iskustvo i važan korak u sportskom razvoju svakog natjecatelja.

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Za Katarinu i Maru ovo će biti prvi nastup na natjecanju ovakve, svjetske razine, a glavni cilj odlaska je stjecanje vrijednog iskustva, upoznavanje s vrhunskom svjetskom konkurencijom i nastavak sportskog napretka. Svaka od njih u svojoj kategoriji suočit će se s konkurencijom od više od 50 natjecateljica iz cijeloga svijeta. Iza njih su mjeseci predanog rada, brojni treninzi, odricanja i kvalitetne pripreme kojima su zaslužile priliku predstavljati svoj klub na velikoj svjetskoj sceni.

Bez obzira na konačan rezultat, već sam nastup na G1 turniru predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad te vrijedno iskustvo koje će im pomoći u daljnjem sportskom razvoju.