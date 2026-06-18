Veliko BBC rangiranje SP-a: Hrvatska među elitom ili ispod očekivanja?

Argentina je započela obranu Svjetskog prvenstva uvjerljivom pobjedom - ali do sada nisu najbolja momčad na ovom Svjetskom prvenstvu, prema mišljenju naših BBC Sport stručnjaka.

BBC piše da su okupili mali tim novinara koji su zajedno pratili prvu utakmicu svake momčadi.

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I rangirali su svih 48 momčadi na turniru, od prve do posljednje.

1-10

1. Francuska

Skupina I. Pobijediti Senegal 3-1.

Ispunili su očekivanja prije turnira sjajnom igrom u drugom poluvremenu. Snaga na svakoj poziciji. Zasluženi favoriti.

2. Engleska

Skupina L. Pobijedili Hrvatsku 4-2.

Zabio četiri. Mogao je dobiti i više. Briljantna napadačka izvedba predvođena Harryjem Kaneom. Male brige u obrani.

3. Argentina

Skupina G. Pobijedili Alžir 3-0.

Imaju Lionela Messija i momčad koju uzdiže njegova prisutnost i genijalnost. To je dovoljno za prva tri mjesta.

4. Njemačka

Skupina E. Pobijediti Curaçao 7-1.

Bilo koja momčad koja postigne sedam golova u svojoj prvoj utakmici ne može se ignorirati - bez obzira na (nedostatak) kvalitete protivnika.

5. SAD

Skupina D. Pobijedili Paragvaj 4-1.

Iznenađujući uvrštavanje među prvih pet. Uništili su Paragvaj odličnom izvedbom i imaju domaću publiku na svojoj strani.

6. Norveška

Skupina I. Pobijediti Irak 4-1.

Tim koji je izgrađen oko Erlinga Haalanda i postavljen je da igra na njegove snage.

7. Kolumbija

Skupina K. Pobijedili Uzbekistan 3-1.

Moćan, brz i s daškom zvjezdane prašine, to je Luis Diaz. Kolumbija će nauditi mnogim momčadima.

8. Maroko

Skupina C. Remizirali su 1-1 s Brazilom.

Izgledalo je kao da će raznijeti Brazil u prvih 20 minuta. Onda se činilo da su se zadovoljili neriješenim rezultatom u drugom poluvremenu. Više je bilo neizvjesno.

9. Brazil

Skupina C. Remizirali su 1-1 s Marokom.

Nesiguran početak nas je naveo da se zapitamo je li ovo Brazil iz prošlih vremena. Ali njihova lukava momčad nije se dala pobijediti.

10. Švedska

Skupina F. Pobijedili Tunis 5-1.

Imaju dva najubojitija napadača Premier lige i veznog reda s okom za gol.

11-20

11. Australija

Skupina D. Pobijedili Tursku 2-0.

Pacyjeva igra osigurala im je pobjedu protiv turske momčadi koja je, na papiru, bila veliki favorit uoči utakmice.

12. Španjolska

Skupina H. Remizirali su 0-0 s Kape Verdeom.

Šok od turnira do sada. Ali stvorili su dovoljno da nekoliko puta pobijede u svom meču. I dalje će daleko dogurati.

13. Nizozemska

Skupina F. Remizirali su 2-2 s Japanom.

Trebali su uništiti svoju utakmicu protiv Japana. Bilo bi više da nije bilo obrambenih problema.

14. Meksiko

Skupina A. Pobijedili Južnu Afriku 2-0.

Izgledali su bolje od, doduše, vrlo loše južnoafričke momčadi. Kasni crveni karton Cesara Montesa bio je udarac.

15. Japan

Skupina F. Remizirali su 2-2 s Nizozemskom.

Impresivna borba za istrgnuće remija iz čeljusti poraza. Ali očekivali smo više ambicije od vječnih tamnih konja.

16. Škotska

Skupina C. Pobijedili Haiti 1-0.

Dobar rezultat. Loša izvedba. Ali možda je to ono što 28 godina pritiska može učiniti timu.

17. Zelenortski Otoci

Skupina H. Remizirali su 0-0 sa Španjolskom.

Sada je svačija druga momčad na Svjetskom prvenstvu. Iznenađujući paket zahvaljujući inspirativnoj izvedbi veterana vratara Vozinhe.

18. Belgija

Skupina G. Remizirali su 1-1 s Egiptom.

Trebao im je autogol za remi protiv, doduše jakog Egipta. Stvorili su dobre prilike i njihova najteža utakmica u skupini je sada iza njih.

19. Egipat

Skupina G. Remizirali su 1-1 s Belgijom.

Jedva su čekali svoju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu. Gol Emama Ashoura bio je dobar, ali inače su stvorili malo prilika.

20. Senegal

Skupina I. Izgubili su 3-1 od Francuske.

Nije sramota izgubiti od Francuske. Primili su gol tek u 66. minuti, a mogli su čak i voditi da Nicolas Jackson nije pogodio vratnicu u prvom poluvremenu.

21-30

21. Portugal

Skupina K. Remizirali su 1-1 s DR Kongom.

Još uvijek imaju Cristiana Ronalda. I momčad koja je opterećena njegovom željom da bude u središtu svega.

22. Hrvatska

Skupina L. Izgubili su od Engleske 4-2.

Postigao je dva sjajna gola protiv velike Engleske. Ali obrambeno loš i previše se oslanjao na ostarjele zvijezde.

23. DR Kongo

Skupina K. Remizirali su 1-1 s Portugalom.

Šokirali su Portugal fantastičnom, organiziranom obranom. I izgledali su prijeteće na poluvremenu.

24. Švicarska

Skupina B. Remizirali su 1-1 s Katarom.

Pravo razočaranje. Stvorili su puno prilika, ali su u napadu bili vrlo rasipni.

25. Novi Zeland

Skupina G. Remizirali su 2-2 s Iranom.

Hrabra izvedba koja je prikrila njihov status najniže rangirane momčadi na turniru. Imaju zvijezdu u usponu u obliku Elijaha Justa.

26. Iran

Skupina G. Remizirali su 2-2 s Novim Zelandom.

Izgledao je slabo u obrani, ali imao je sreće što je uspio pobjeći s bodom.

27. Saudijska Arabija

Skupina H. Remizirali su 1-1 s Urugvajem.

Dobro organizirani i prijeteći u kontri. Dani kada su Saudijci bili igrači koji su bili glavni igrači na turnirima čini se da su daleko iza njih.

28. Haiti

Skupina C. Izgubili su 1-0 od Škotske.

Prouzročio je probleme Škotskoj, ali je promašio ubilački instinkt. Snažan i fizički, ali mu je nedostajala kvaliteta.

29. Južna Koreja

Skupina A. Pobijedili Češku Republiku 2-1.

Mučio sam se s periodima da slomim Češku Republiku, ali sam bio dobar kada je bilo potrebno. Možda mi nedostaje taj klinički dodir.

30. Urugvaj

Skupina H. Remizirali su 1-1 sa Saudijskom Arabijom.

Imao je 28 udaraca protiv Saudijske Arabije prije nego što je konačno izjednačio u kasnoj fazi. Bielsina momčad morat će poraditi na završnici.

31-40

31. Turska

Skupina D. Izgubili su 2-0 od Australije.

Iznenadili su ih Australija u utakmici u kojoj su imali više od 70% posjeda lopte. Teško da je to povratak na Svjetsko prvenstvo iz snova u prvoj utakmici nakon što su 2002. završili na trećem mjestu.

32. Austrija

Skupina J. Pobijedili Jordan 3-1.

Trebali su autogol i penal za pobjedu. Teško da je inspirativno. Sljedeći su svjetski prvaci Argentina.

33. Obala Bjelokosti

Skupina E. Pobijedili Ekvador 1-0.

Puhali su i dahtali u otvaranju protiv Ekvadora. Uvođenje Amada Dialla dodalo je iskru i daje im nadu za budućnost.

34. Gana

Skupina L. Pobijedili Panamu 1-0.

Izgledali su loše u većem dijelu sezone protiv Paname, ali ih je spasio pobjednički gol u 95. minuti. Mučit će se protiv boljeg protivnika. Engleska i Hrvatska tek dolaze.

35. Alžir

Skupina J. Izgubili od Argentine 3-0.

Pogođen Messijevom magijom. Nisam imao priliku šutirati u okvir gola.

36. Jordan

Skupina J. Izgubili od Austrije 3-1.

Postigli su stvarno lijep gol. Ali nikada nisu stvarno prijetili da će pobijediti Austriju. Mučit će se da prođu iz skupine.

37. Bosna i Hercegovina

Skupina B. Remizirali smo 1-1 s Kanadom.

Izgledalo je kao da će pobijediti na otvaranju utakmice, ali su poraženi zbog sklonjenog gola u Torontu.

38. Kanada

Skupina B. Remizirali su 1-1 s Bosnom i Hercegovinom.

Igrali su pred domaćom publikom, ali im je bio potreban skrenuti izjednačujući gol kako bi izborili kasni remi.

39. Irak

Skupina I. Izgubili su 4-1 od Norveške.

Malo koja momčad može zaustaviti Erlinga Haalanda, a Irak sigurno ne bi.

40. Ekvador

Skupina E. Izgubila je 1-0 od Obale Bjelokosti.

Predviđalo se da su crni konji turnira, ali unatoč tome što su stvorili nekoliko prilika, bili su razočaravajući u porazu od 1-0 od Obale Bjelokosti. Lijep dres, u svakom slučaju.

41-48

41. Češka Republika

Skupina A. Izgubili su 2-1 od Južne Koreje.

Spor i neodlučan. Prokockao je vodstvo. Ovo nije Češka Republika koja je krala srca na Euru '96.

42 Uzbekistan

Skupina K. Izgubili 3-1 od Kolumbije

Nije im nedostajalo hrabrosti i uživali su u svom prvom golu na Svjetskom prvenstvu. Ali su se teško nosili s dinamikom Kolumbije.

43. Južna Afrika

Skupina A. Izgubili su 2-0 od Meksika.

Nisu mogli biti velikodušniji prema svojim domaćinima na dan otvaranja. Malo su ponudili u napadu. Dali su loptu iz zabave. I završili s devet igrača.

44. Katar

Skupina B. Remizirali su 1-1 sa Švicarskom.

Sretan ždrijeb. Pregazila ih je švicarska momčad koja je trebala biti izvan vidokruga.

45. Paragvaj

Skupina D. Izgubili su 4-1 od SAD-a.

Sjedinjene Države su ih teško porazile, a moglo je biti i gore. Obrambeni stil je užasan za gledati.

46. ​​Tunis

Skupina F. Izgubili su 5-1 od Švedske.

Tvorci povijesti - otpustili su svog menadžera nakon prve utakmice. Toliko je Tunis bio loš.

47. Panama

Skupina L. Izgubili 1-0 od Gane.

Učestvovali su u jednoj od najgorih utakmica Svjetskog prvenstva do sada. Igrali su na neriješeno kada su u 95. minuti postigli pobjednički gol Gane.

48. Curaçao

Skupina E. Izgubili su od Njemačke 7-1.

Poraz od 7-1 na debiju na Svjetskom prvenstvu, ali izjednačujući gol protiv Njemačke bit će barem trenutak koji nikada neće zaboraviti.