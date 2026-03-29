Close Menu

Jeste li osjetili? Potres zatresao Dalmaciju

Evo gdje je epicentar

U nedjelju navečer Hrvatsku je pogodio potres magnitude 3,3 prema Richteru.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 23 kilometra južno od Gračaca, na dubini od 6 kilometara. Potres je zabilježen u 22 sata.

Za sada nema informacija o bilo kakvoj materijalnoj šteti. Nadodajmo da se potres ove jačine mogao osjetiti na širem području oko epicentra, a osobito u naseljima koja su mu bila najbliža uključujuči šire zadarsko područje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
1