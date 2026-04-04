JESTE LI MEĐU NJIMA? Ova zanimanja nestaju u idućih 10 godina: AI briše radna mjesta

Digitalizacija, automatizacija i umjetna inteligencija u narednih deset godina značajno će promijeniti tržište rada, pri čemu mnoga klasična zanimanja postaju nepotrebna, dok nove prilike zahtijevaju digitalne, kreativne i socijalne vještine. Radnici koji se pravovremeno prekvalificiraju ili nadograde kompetencije moći će preći u perspektivna područja i očuvati zapošljivost.

Zanimanja koja vjerojatno neće preživjeti u sadašnjem obliku uključuju blagajnike i blagajnice, zaposlenike bankovnih poslovnica, zaposlenike putničkih agencija, call center agente, unositelje podataka, taksiste, skladištare za jednostavne zadatke, zaposlenike poštanskih šaltera, dostavljače novina i jednostavne knjigovođe.

Svijet rada prolazi kroz ubrzane promjene, prvenstveno potaknute digitalizacijom, automatizacijom i umjetnom inteligencijom. Tehnologije koje su prije samo nekoliko godina bile tek vizija budućnosti, danas su već sastavni dio mnogih industrija. To ne mijenja samo radne procese, već i cijele profesije – zanimanja koja danas smatramo uobičajenima, za deset godina mogu postati prošlost, piše Fenix magazin.

Za radnike i radnice, to donosi nesigurnost, ali i nove prilike. Zanimanja rijetko nestaju preko noći – oni se postupno zamjenjuju ili značajno transformiraju. Oni koji rano prepoznaju trendove, mogu se pravovremeno dodatno obrazovati i prilagoditi. U nastavku predstavljamo deset zanimanja koja u današnjem obliku vjerojatno neće postojati za deset godina.

Blagajnici i blagajnice

Uz samoposlužne blagajne i automatizirane sustave plaćanja, klasične blagajne postaju sve manje potrebne. Mnogi supermarketi već testiraju potpuno bezblagajničke poslovnice, gdje kupci skeniraju i plaćaju proizvode putem aplikacije. Potreba za ljudskim blagajnicima značajno opada.

Moguća nova područja rada: Vještine u radu s ljudima, plaćanjima i upravljanju zalihama mogu se prenijeti u servise, korisničku podršku ili prodajna zanimanja. Također, savjetovanje kupaca i uloga kontakt osobe na prodajnom mjestu dobit će na važnosti.

Zaposlenici bankovnih poslovnica

Sve više bankovnih transakcija obavlja se online ili putem aplikacija. Filijale se zatvaraju ili smanjuju, a savjetovanje se sve više odvija digitalno, putem video poziva ili chatbotova. Klasična radna mjesta na šalteru gube svoj značaj.

Moguća nova područja rada: Iskustvo u savjetovanju, gradnji povjerenja i financijskom znanju traži se u digitalnom savjetovanju klijenata, osiguranju ili financijskom coachingu. Također, bivši zaposlenici banki mogu postati most između klijenata i digitalnih bankarskih rješenja.

Zaposlenici putničkih agencija

Danas je moguće jednostavno rezervirati letove, hotele i paket-aranžmane online. Portal za usporedbu i AI-planeri putovanja zamjenjuju osobno savjetovanje. Samo visoko specijalizirani stručnjaci za putovanja ostat će traženi. Klasične putničke agencije sve više nestaju iz gradskih središta, piše Fenix magazin.

Moguća nova područja rada: Znanje o lokacijama, organizacijske vještine i kompetencije u savjetovanju mogu se primijeniti u personaliziranom planiranju putovanja, kreiranju sadržaja ili radu za održive turističke operatore. Također, vještine se mogu iskoristiti u event i kulturnom menadžmentu.

Call center agenti

Chatbotovi i glasovna AI rješenja preuzimaju sve više korisničkih upita, dostupni su 24/7 i znatno jeftiniji. Standardni problemi rješavaju se automatizirano i brže. Ljudi ostaju samo za složene i specifične slučajeve.

Moguća nova područja rada: Komunikacijske vještine i rješavanje konflikata vrijedne su u osobnoj korisničkoj podršci, community managementu ili upravljanju pritužbama. Moderacija online zajednica i podrška timovima također otvara nove perspektive.

Unositelji podataka

Ručno unošenje podataka sve se više automatizira. OCR tehnologije i AI mogu samostalno očitavati i obrađivati dokumente, smanjujući greške i ubrzavajući procese. Klasično radno mjesto unositelja podataka postaje nepotrebno.

Moguća nova područja rada: Točnost i razumijevanje strukturiranih informacija korisni su u upravljanju podacima, kontroli kvalitete ili radu s AI sustavima. Mogli biste nadzirati procese, provjeravati rezultate i interpretirati podatke.

Taksisti

Autonomna vožnja brzo napreduje, a samovozeći taksiji već se testiraju u nekoliko gradova. Dugoročno, smanjuju troškove i povećavaju dostupnost prijevoza, čineći ljudske vozače nepotrebnima u mnogim slučajevima.

Moguća nova područja rada: Poznavanje lokacija, odgovornost i rad s korisnicima traženi su u mobilnim servisima, logistici ili u skrbi za ljude. Nadgledanje i koordinacija autonomnih vozila također otvara nove mogućnosti.

Skladištari za jednostavne zadatke

Roboti već preuzimaju kompletiranje i pakiranje robe – rade brže i bez pauza. S napretkom tehnologije, jednostavni manualni poslovi bit će u potpunosti automatizirani. Ostat će samo nadzor i održavanje.

Moguća nova područja rada: Iskustvo u protoku robe i procesima korisno je za kontrolu i upravljanje automatiziranim sustavima. Također, otvorene su prilike u logističkom planiranju i tehničkoj podršci robotskim sustavima.

Zaposlenici poštanskih šaltera

Sve više poštanskih usluga i obrazaca šalje se digitalno. Administrativni poslovi dostupni su online, pa poštanske poslovnice gube na značaju. Osobna šalter služba sve se više smanjuje ili ukida.

Moguća nova područja rada: Usmjerenost na korisnike i iskustvo u administraciji traženi su u građanskim službama, korisničkoj podršci ili digitalnim administrativnim rješenjima, piše Fenix magazin.

Dostavljači novina

Tisak kontinuirano gubi nakladu, a vijesti se konzumiraju digitalno i u stvarnom vremenu. Pretplate se prebacuju na internet, čineći dnevnu fizičku dostavu sve manje potrebnom.

Moguća nova područja rada: Pouzdanost i poznavanje lokacija korisni su u logistici, kurirskim i lokalnim dostavnim službama. Također, rad u koordinaciji dostave i planiranju ruta otvara nove prilike.

Jednostavni knjigovođe

Softver za knjigovodstvo i AI preuzimaju rutinske zadatke poput obrade računa i izvještaja. Procesi se odvijaju automatizirano i gotovo bez grešaka. Ljudski knjigovođe potrebni su samo za složene analize.

Moguća nova područja rada: Razumijevanje brojeva i procesno znanje vrijedni su u financijskoj analizi, kontrolingu ili kao most između ljudi i softvera. Također, možete podržavati tvrtke u implementaciji i korištenju digitalnih financijskih alata.

Novi horizonti rada

Promjene u svijetu rada, potaknute umjetnom inteligencijom, neizbježne su. Gubitak ovih zanimanja ne znači nužno smanjenje radnih mjesta, već transformaciju zahtjeva i pojavu novih uloga. Digitalne kompetencije, kreativnost i socijalne vještine postaju ključne. Oni koji se spremni razvijati imaju dobre izglede za budućnost.

Odgovornost za vođenje ovog prijelaza leži na društvu, politici i kompanijama. Edukacija i prekvalifikacija postat će centralne teme nadolazećih godina. Tehnološki napredak se ne može zaustaviti, ali se može oblikovati, a ključ je staviti čovjeka u središte.