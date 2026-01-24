Jeste li i vi zaluđeni serijom „Younger“? Zapetljana priča 40-godišnjakinje koja se pretvara da je 14 godina mlađa osvaja gledatelje diljem svijeta

Otkad se pojavila na Netflixu, hit-serija „Younger“ (Mlađa) osvaja gledatelje svojim sjajnim scenarijem, duhovitošću, stilom i ludom središnjom idejom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. 40-godišnja protagonistica Liza Miller (Sutton Foster) odlučuje se za pokušaj povratka u svijet knjiga i izdavaštva – nakon što je 15 godina posvetila braku koji je propao zbog muževa kockanja i odgoju kćeri koja je odrasla te otišla studirati u Indiju. Kad privlačni 26-godišnji tatoo-majstor Josh (Nico Tortorella) pretpostavi da je mladolika Liza njegova vršnjakinja, ona uz pomoć svoje prijateljice i cimerice Maggie (Debi Mazar) odluči gurati i živjeti priču – milenijalke.

Zahvaljujući snalažljivosti, inteligenciji i gorećoj želji za uspjehom, Liza se zapošljava u izdavačkoj kući Empirical Press, gdje joj je šef razvedeni šarmer Charles (Peter Herman), naočigled hladna dirketorica marketinga Diana (Miriam Shor), a nova najbolja prijateljica i poslovna kolegica Kelsey (Hillary Duff). Svakodnevno nošenje s činjenicom da mora lagati o svojim godinama, prilagođavati se trendovima milenijalaca, razmišljati kao 26-godišnjakinja i kriti svoj pravi identitet od svih osim od vječne podrške Maggie Lizu gura u niz problema, ucjena, laži i identitetskih rascjepa u kojima se često i sama pita tko je ona zapravo.

Seks i grad nove generacije

I da ne bacite pogled na odjavnu špicu, nakon minute gledanja jasno je da iza briljantne „Younger“ stoji Darren Star, pisac, redatelj i producent megahitova poput serija „Beverly Hills“, „Melrose Place“ i „Seks i grad“. Potonja donekle nalikuje na „Younger“ – teško je reći obratno, iako se „Younger“ počela prikazivati 2015., 10 godina nakon objave istoimena romana i 17 godina nakon avantura Carrie i njezinih prijateljica. „Younger“ je na svim razinama toliko bolja od „Seksa i grada“ da im kao sličnima možemo pristupiti tek u nekim tematsko-estetskim točkama: radnja se odvija u New Yorku (koji je u „Yonger“ živopisniji, konkretniji, ne sveden na restorane i spavaće sobe), moda i stil odigravaju vrlo važnu ulogu u karakterizaciji likova, prijateljstvo je vrijednost koja se postavlja iznad svih drugih (odnos Lize s Maggie ili Dianom uglavnom djeluje čvršće nego njezin odnos s muškarcima), nema zaziranja od tema seksulanih sloboda i ženske emancipacije.

Ženski su likovi sjajno portretirani – Lizu, Dianu i Kelsey povezuje želja za uspjehom i ljubav prema knjigama; sve tri, za razliku od SATC likova, izgledaju kao da zbilja marljivo rade i napreduju – kroz njihovu se svakodnevicu u izdavačkoj kući itekako vide „igre gladi“ među autorima, urednicima, izdavačima i publikom. Te junakinje (ponekad i antijunakinje) izgledaju stvarno – ne žive u bolesno skupim stanovima koje plaćaju ni iz čega, ne zaziru od cimerstva s prijateljicama, pokazuju koliko je kapitalizam nemilosrdan, krvavo rade za svoje plaće, ali ne škrtare na „mladenačkim“ luksuzima poput izlazaka i ulaganja u izgled.

Nikad dovoljno mlada?

Pitanje mladosti kao središnja se premisa pojavljuje od prve do zadnje sekunde. Koliko je današnji svijet okrutan prema starijima? Ima li 40-godišnjakinja pravo na drugu priliku, ili praktički prvu pravu – u poslovnom i ljubavnom životu? Gazi li ljude stvarno vrijeme, nemilosrdno tržište ili društvo koje ne dopušta starenje? Liza tako postaje metafora svih onih koji se odbijaju skrasiti u kompromisu koji im uopće ne ide u korist, ali isto tako s prvim naznakama da joj laganje „ide“ – pokazuje svoje slabosti i nesigurnosti. Marketinška stručnjakinja Diana, u fascinantnom portretiranju urnebesno smiješne i zabavne Miriam Shor, upečatljiva je kao Samantha koja je „pojela“ Seks i grad, čak i glavnu junakinju Carrie. Diana izvana živi posao snova, u tvrtku ulazi kao Luj XIV., viče na asistente da donesu kavu, bljeska svojim statement nakitom i poslovnom sposobnošću – a istovremeno pati od usamljenosti i iza hladne fasade silno želi toplo prijateljstvo kakvo se razvija između Lize i Kelsey, ili nježnost koja ovija Lizu i Josha. Kad se u sve to uplete prezgodni šef, zreli princ/kralj na bijelom konju – Charles – odnosi u Empirical Pressu postaju sve zamršeniji.

Serija koja osvaja i ne pušta

„Younger“ je pravi primjer serije koja će vam, ako joj date jedno kišno popodne, izazvati ovisnost. Epizode su razmjerno kratke (20-ak minuta), ali scenarij je minuciozno osmišljen, s pravom mjerom poslovnih, ljubavnih i društvenih zavrzlama, bez praznog hoda, s pregršt dosjetki, problema, intriga, ludosti i emocija. Glumačka je izvedba besprijekorna – kemija između likova Lize i Josha iskričava je i uvjerljiva, ne zaostaju ni ostali likovi koji sudjeluju u zapletima, ljubavnim trokutima i četverokutima; Kelsey je ona jedna tipična prijateljica oportunistica koja ima srce kao kuća, ali nezrelost je gura u probleme; Debi i Laura (Molly Bernard) lica su seksualne revolucije; Diana je žena-zmaj i epitoma vođe, glavni su muški likovi češće prinčevi nego konji – a svi su zajedno neobičan miks u kojem uvijek i bez iznimke prijateljstvo, prilagodba i dobrota moraju imati prvu riječ.

Ako se još niste potpuno zaljubili u seriju „Younger“ – što čekate?