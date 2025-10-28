Jesenska idila neće potrajati, stižu naoblačenje i jako jugo. Evo kakvo nas vrijeme očekuje za blagdanski vikend

Bliži se kraj listopada, središnjeg mjeseca klimatološke jeseni. Nakon nevera krajem prošlog i početkom ovog tjedna, vrijeme se stabiliziralo pa je utorak bio okupan suncem, bez značajnog vjetra i s vrlo ugodnim temperaturama zraka.

Kako je izgledalo na početku mjeseca, uz buru i hladnoću, činilo se da od babljeg ljeta neće biti ništa, no "kolo sreće" se okrenulo i ostatak mjeseca donio je temperature više od normale za dio godine.

Hvar je u utorak službeno bio najtopliji u državi s najvišom dnevnom temperaturom od 22.0°C. Slijede Makarska 21.5, Knin 21.0, Komiža 20.6, Ploče, 20.4, Dubrovnik 20.3, Šibenik 20.0 itd.

Bez obzira na radan dan, utorak je prilično popunio splitske plaže i šetnice, a tako je bilo na Bačvicama i Firulama. Temperatura mora je bila 19°C, zraka vrlo slična, pa su mnogi uz sunčanje odabrali i kasnojesensko kupanje.

Sve prognostičke karte upućuju na to da će se natprosječno vrijeme nastaviti još dugo, čak i u studeni.

Posebne hladnoće neće biti ni na većem dijelu europskog kontinenta. Razlog je u izraženom zapadnom strujanju koje nad Stari kontinent donosi relativno topao zrak s Atlantika. Manja količina vlažnog zraka krenut će prema Jadranu krajem srijede i četvrtak, no radi se o prolaznoj promjeni vremena koja će donijeti znatno manje kiše u odnosu na zadnji prodor, a u dijelovima Dalmacije oborine bi mogle i izostati. No jugo i zatopljenje neće izostati.

Spomenimo i da je dosadašnji tijek listopada donio različite količine oborina. Tako je na kninskom području palo 40-ak litara kiše, što je znatno manje od mjesečnog prosjeka, do su prosjek dohvatili neki dijelovi Dalmatinske zagore. Lovorno u Konavlima je primio 154, a Tugare i Potomje na Pelješcu 151 litru po kvadratnom metru.

U srijedu će biti pretežno sunčano, a naoblačenje se očekuje krajem dana i navečer. Navečer uglavnom na moru može biti pokoje kišne kapi. Puhat će umjereno jugo koje će jačati prema kraju dana. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će od 2 do 7°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 15°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U četvrtak će biti pretežno oblačno. Iako će uglavnom biti suho, povremeno će padati slaba kiša. Puhat će umjeren do jako jugo, slabit će krajem dana i okretati na levant. Jutro osjetno toplije, najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U petak djelomično sunčano i suho. Do umjerenog juga i levanta bit će još ujutro, vjetar će prestati do kraja dana. Bit će toplije s najvišim dnevnim temperatura od 18 do 23°C.

Pretežno sunčano bit će u dane vikenda. Jutra će biti tek malo svježije u odnosu na četvrtak i petak, a najviše dnevne temperature od 18 do 23°C. Vjetar će biti slab.

Slično će biti i veći dio sljedećeg tjedna.