Jesenjarenje donosi priču o utvrdi Nutjak

U utorak 16. 12. s početkom u 19 sati u sinjskom Rodilištu kulture (na adresi Petrovac 2) održat će se predavanje dr. sc. Ivana Alduka na temu „Žarko Dražojević i utvrda Nutjak na Cetini”. Predavanje je dio programa Jesenjarenje 6 – Pouke nasljeđa.

Utvrda Nutjak jedna je od jedanaest utvrda na rijeci Cetini, smještena nizvodno od Trilja na desnoj obali rijeke. Sagradio ju je krajem 15. st. poljički vojvoda Žarko Dražojević kako bi utvrdio sjevernu granicu Poljica u obrani od Turaka. U predavanju će biti predstavljeni rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja koja su doprinijela da se upotpuni priča o Nutjaku, ali i sačuva sama tvrđava kao baština za buduće naraštaje.

Dr. sc. Ivan Alduk (1976.) diplomirao je 2002. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2022. doktorirao je na Sveučilištu u Zadru s temom Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori. S radom u Konzervatorskom odjelu u Splitu započeo je 2002. godine kao vanjski suradnik, a ondje se i stalno zaposlio 2004. godine. Od 2009. godine obnaša dužnost pročelnika Konzervatorskog odjela u Imotskom. Tijekom svoje karijere vodio je brojna arheološka i konzervatorska istraživanja te sudjelovao u poslovima zaštite kulturne baštine na području Solina, Klisa, Staroga Grada i unutrašnjosti Dalmacije – uključujući Sinj, Vrliku, Zadvarje, Poljica, Imotski i Vrgorac. Tijekom 2023. godine bio je pročelnik Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Znanstveni i stručni interes usmjerava prema srednjovjekovnoj arheologiji i povijesti, s posebnim naglaskom na proučavanje srednjovjekovnih fortifikacija i stećaka.

Program Jesenjarenje 6 realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i dioničkog društva Adriatic Croatia International Club. Jesnjarenje je dio SKUP-ova programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’.